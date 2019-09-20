Капсулу с землей со 110 воинских захоронений Речицкого района передадут в крипту столичного храма

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Речицкий район сегодня даст старт патриотическому республиканскому проекту "Во славу общей Победы" в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Мирный митинг и церемония передачи капсул с воинских захоронений пройдет в парке Победы райцентра. Планируется участие руководства района, представителей предприятий, БРСМ и других общественных организаций.

На территории Речицы и Речицкого района находятся 110 захоронений периода Великой Отечественной войны. Это братские и индивидуальные могилы защитников Отечества, а также захоронения жертв фашизма. С них взято по горсти земли, которая сегодня будет помещена в общую капсулу с изображением герба района и его названием.

"Очень символично, что эта акция проходит в преддверии Международного дня мира. Постепенно наступает новая эпоха, в которой со временем не станет живых очевидцев тех далеких событий и единственным их свидетелем будет земля", - подчеркнули организаторы акции. Для сохранения памяти в регионе проводится серьезная кропотливая работа: ни одно воинское захоронение или другое памятное место не забыто. На этих территориях поддерживается порядок, здесь проходят торжественные мероприятия.

В эти дни в каждом районе страны собирают символические горсти земли со всех памятных мест Беларуси, где покоятся погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители - жертвы войны. Впоследствии капсулы с землей будут собраны в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в Минске. Планируется, что торжественная церемония закладки специальных капсул пройдет в 75-й День Победы.-0-