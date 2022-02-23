Караев: белорусские военные осознают свой долг перед Родиной и поэтому сильны

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Костяк всех силовых структур, все военнослужащие великолепно обучены, подготовлены и осознают свой долг перед Родиной, именно поэтому сильна белорусская армия. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

"Военные в нашей стране на протяжении не одного десятилетия готовы к вызовам времени. Подбор кадров в силовые структуры всегда велся со всей ответственностью, дисциплинированно. У нас годами взращивались, отбирались люди по профессиональной подготовке, выслуге лет и заслугам", - сказал Юрий Караев.

Помощник Президента добавил, что защитники Отечества - это в первую очередь те, кто защищает страну от внешнего вторжения. Но в последние годы, как показывает практика, гибридные войны происходят через внутренние конфликты, через раскол общества, с помощью информационных вбросов. "И поэтому важны все силовые структуры. Каждый делает свое дело. Разведка вскрывает замыслы противника, инженеры готовят оперативное оборудование, милиция раскрывает преступления. Все находятся на своем посту. Тем мы и сильны", - подвел итог Юрий Караев.-0-