Караев: люди на прямых линиях поднимают не только частные, но и глобальные темы

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прямые линии показывают, что людей зачастую волнуют не только личные, частные вопросы, но более глобальные темы. Такое мнение высказал сегодня журналистам по итогам прямой линии в Гродно помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на прямую линию поступило полтора десятка вопросов. Темы обращений были различными, но наряду с традиционными вопросами, касающимися, например, жилья и системы ЖКХ, немало обращений носило более общий характер.

"Отмечу неравнодушных и активных людей, которых волнуют не какие-то частные проблемы, а в целом будущее и судьба страны. Такие звонки поступают на прямые линии регулярно. Например, одного из владельцев агроусадеб волнует экология. Он обратил внимание на проблемы в своем и соседнем районах, но предлагает пути решения на более высоком уровне, выступает с предложением об изменении законодательства", - сказал Юрий Караев. Во время прямых линий поднимались и темы развития высоких технологий, совершенствования трудового законодательства. Все обращения дополнительно изучат.

Другие обращения рассмотрят не менее внимательно. В частности, житель Гродно высказался об увеличении пропускной способности одной из кольцевых развязок города. Выяснилось, что проблема властям региона известна, сейчас специализированные службы ищут решение, наиболее удобное и безопасное для участников дорожного движения.

Юрий Караев отметил, что в очередной раз на прямую линию поступило несколько звонков с благодарностями различным специалистам за хорошо выполненную работу, в том числе медикам. Один из позвонивших, например, просил поощрить терапевта городской поликлиники за спасенную жизнь.-0-