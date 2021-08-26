Караев о прямой линии: важно, что людей волнуют не только личные, но и общественные темы

"Важно, что не все они носят личный характер. Поднимаются и вопросы, носящие общественно-политический характер. Например, обратился пожилой уже мужчина, предложивший ввести день детей войны, тех, кто родился в войну, чье детство пришлось на это страшное время", - отметил Юрий Караев. Инициатива, по его словам, достойна дополнительного рассмотрения.



Поступил на прямую линию и ряд личных вопросов, связанных с взаимоотношениями между людьми, соседскими спорами. Ситуации станут предметом дополнительного изучения, но решатся они должны исключительно в правовом поле.-0-

Фото Леонида Щеглова



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26 августа, Лида /Корр. БЕЛТА/. Важно, что на прямых линиях поднимаются не только личные, но и более глобальные, общественно-политические темы. Такое мнение сегодня во время прямой линии в Лидском райисполкоме высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.На прямую линию поступали вопросы не только из Лидского района, но и других регионов Гродненской области. Тематика обращений разнообразная.Впрочем, большинство вопросов все же носило бытовой характер. Например, бабушка из Лидского района задала вопрос об очереди на строительство для внуков, переехавших из столицы на родину. Местные власти возьмут ситуацию на контроль и дадут ответ в индивидуальном порядке. Вопросы эти актуальные. Лида сейчас переживает строительный бум, возводится новый жилой район. Кстати, для реагирования на такие обращения в райисполкоме усилили службу "Одно окно" и другие работающие с желающими построится службы.Отдельно рассмотрят и обращение жительницы одного из домов в Гродно. Здание построено в середине 1950-х годов: жители ждут ремонта, про который им говорили еще пять лет назад.Женщина, содержащая несколько коров, быка и лошадей, обратилась за помощью в снабжении живности сеном. Вопрос взаимодействия с фермерами в целом, как отметили в райисполкоме, отработан, но в некоторых случаях бывает недопонимание. Ситуацию возьмут на контроль в сельисполкоме и руководство хозяйства и района.Юрий Караев подчеркнул, что прямые линии доказали свою эффективность. "Они позволяют узнать ситуацию в регионе, увидеть, какие проблемы актуальны для того или иного района. Обратная связь с жителями позволяет узнать, как работает местная власть, и сделать акцент на наиболее актуальных направлениях работы", - отметил он.