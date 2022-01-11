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11 января 2022, 19:47

Караев об обсуждении проекта Конституции: встречи с людьми позволяют определить самые волнующие темы

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11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Личные приемы, работа общественных приемных во время обсуждения проекта Конституции позволят определить наиболее волнующие людей темы. Такое мнение сегодня журналистам высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Юрий Караев провел прием граждан в общественной приемной Гродненской областной организации РОО "Белая Русь". Основная тема работы приемной - обсуждение проекта Конституции.

"Это не разовое дежурство или площадка. Люди будут приходить, обращаться. Мы еще даже не в середине пути этого обсуждения, поэтому выводы, обобщения делать рано", - отметил Юрий Караев. Он подчеркнул, что по итогам работы приемных будут определены наиболее волнующие людей темы, по которым и будут приниматься те или иные решения.

Юрий Караев обратил внимание, что тематика личного приема не ограничивалась лишь одним вопросом. Поднимались и важные общественно-политические темы. "Радует, что есть такие энтузиасты, активисты, которые болеют за общество, за страну. Пришел, например, пожилой мужчина, который высказал свое мнение о том, как должно быть организовано военно-патриотическое воспитание молодежи", - рассказал Юрий Караев. Он подчеркнул, что таких обращений, когда просят не что-то личное, а поднимают более глобальные темы, касающиеся сразу многих людей, было немало.

"Важно, что никто не пришел по какой-то надуманной причине. Прием показал, что людей в том числе волнуют и их житейские вопросы, то, как решаются их коммунальные, бытовые и другие проблемы", - отметил Юрий Караев. Он подчеркнул, что ни одно обращение не останется без внимания.-0-

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