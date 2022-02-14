Караев: особенно важно обсуждать проект Конституции в трудовых коллективах

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Особенно важно обсуждать проект Конституции в трудовых коллективах, помогать людям разбираться во всех юридических тонкостях. Такое мнение сегодня журналистам высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Юрий Караев, а также первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Юрий Валеватый провели встречу с коллективом ОАО "Гроднохлебпром". Основной темой стало обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции.

"Особенно важно организовывать встречи в трудовых коллективах. Люди заняты важной работой. У них порой нет времени, чтобы вникнуть во все юридические и другие тонкости изменений, и наша задача - помочь им разобраться, а также ответить на все возникающие вопросы", - отметил Юрий Караев. Он подчеркнул, что такие встречи также позволяют узнать темы, наиболее волнующие людей.

"Это обратная связь. Она важна, чтобы никогда не отрываться от людей. В разных коллективах, разных регионах задают разные вопросы, хотя есть и немало общих тем. Например, в центре внимания новые обязанности граждан по принятию мер по сохранению и укреплению собственного здоровья. Традиционно много вопросов возникает по теме Всебелорусского народного собрания, его стабилизирующей функции", - рассказал Юрий Караев. Во время встречи он напомнил, что Конституция станет платформой, на основании которой будут принимать законы, детализирующие то или иное положение.

Также во время встречи с коллективом обсудили перспективы развития предприятия. "Да, сейчас коллективу есть чем гордиться. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Ориентироваться в работе необходимо не только на сегодняшний день, а понимать, что будет востребовано на рынке завтра", - подчеркнул Юрий Валеватый. Он отметил, что в ОАО "Гроднохлебпром", например, далеко не полностью использован потенциал взаимодействия с теми же молочными предприятиями области.-0-