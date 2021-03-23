Караев: встречи с коллективами позволяют увидеть объективную картину на местах

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан и встречи с работниками предприятий позволяют увидеть объективную картину на местах. Такое мнение сегодня во время посещения ОАО "Щучинский завод "Автопровод" высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Караев ознакомился с работой предприятия, пообщался с его коллективом, а также провел личный прием граждан. Он отметил эффективность такого метода обратной связи с людьми.

"Так всегда было. Если хочешь узнать наиболее полную информацию, пообщайся с простыми людьми, с теми, кто работает в поле, у станка. Это позволяет увидеть объективную картину происходящего", - отметил Юрий Караев. Очень важно, подчеркнул он, в таком общении и то, что у каждого есть возможность без посредников задать вопрос именно в таком ключе, в каком он волнует человека.

"Людей всегда волнует то, чем живут именно они - их зарплата, жилье, удобство населенного пункта, вопросы его развития. Конечно, интересуют людей вопросы спокойствия и безопасности, но в принципе у нас с этим все неплохо", - отметил Юрий Караев.

В центре внимания также были темы вакцинации, эпидемиологической ситуации. Поступили и житейские вопросы, например, связанные со льготами для молодых семей.-0-