Караник: 9 Мая - праздник, неподвластный времени

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 9 Мая - праздник, неподвластный времени, сколько бы лет ни прошло - подвиг народа не померкнет. Об этом на митинге, посвященном Дню Победы, сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно основной праздничной площадкой стал район Кургана Славы. Открылось празднование Дня Победы торжественным митингом и возложением цветов к Вечному огню. Участие в нем приняли представители власти, общественных организаций, предприятий, учебных учреждений города, горожане.

"В день Великой Победы мы вспоминаем события 76-летней давности. Когда, пройдя через все выпавшие испытания, за пределами человеческих возможностей наш народ выстоял и победил. Поэтому 9 Мая - праздник, неподвластный времени. Сколько бы лет ни прошло, подвиг народа не померкнет. Мы говорим слова искренней признательности всем ныне здравствующим ветеранам, мы скорбим о тех, кто не вернулся с той страшной войны", - сказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что последствия войны, унесшей жизни каждого третьего белоруса и превратившей страну в руины, белорусы помнят и поныне.

"Но эта война показала и силу духа нашего народа, доказала, что истинного патриота никогда не сломать. Она доказала, что наш народ не позволит, чтобы ему диктовали чужую волю, и никому не отдаст свою любимую землю. Наши деды и отцы, бабушки и матери не только отстояли страну на полях сражений, но и подняли ее из руин, вернули и приумножили ее удивительную красоту", - подчеркнул Владимир Караник. Он обратил внимание, что главной задачей для потомков поколения победителей остается сохранение памяти о тех страшных событиях. У них просто нет морального права позволить переписать историю, обелить подлость и предательство, очернить мужество и героизм.

Символично, по словам Владимира Караника, и то, что в этом году 9 Мая отмечается День Государственного герба и Государственного флага. "Именно под этим флагом мы объединили страну, освободили ее, преодолели развал 1990-х и построили сильную, независимую и процветающую Беларусь. С этим флагом связаны наши победы", - добавил председатель облисполкома.

У Кургана Славы организовано сразу несколько праздничных локаций. Одна из них под названием "Привал Победы" - у рубежа Карбышева. Здесь представлены образцы современной техники и вооружения армии, работает выездной школьный музей, оформлены фотозоны. Для гостей праздника действуют интерактивые тематические площадки "Полевая почта", "Полевая аптека", "Медсанчасть" и "Полевая парикмахерская". Военнослужащие проведут здесь показательные выступления. Не обойдется и без традиционного угощения солдатской кашей.

Концерты в режиме нон-стоп на протяжении всего дня будут идти на сцене площадки "Песни Победы". До вечера здесь будут выступать оркестры, артисты, эстрадные и народные коллективы. В программу праздника также вошел областной фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей", организованный областной организацией БРСМ. Завершится праздник у Кургана Славы фейерверком и выступлением Алексея Хлестова.

Митинги, возложения венков, праздничные концерты и гуляния проходят также во всех районах Гродненской области.-0-

Фото Леонида Щеглова