Караник: 9 Мая - праздник, неподвластный времени

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 9 мая 2021
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:38 ЕС не будет обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года В мире
14:10 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426 Общество
14:07 В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями Регионы
14:06 В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы Президент
14:00 РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру" Регионы
13:58 ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь" Регионы
13:32 В России за сутки выявили 8419 случаев заражения COVID-19 В мире
13:22 Головченко: в празднике Победы мы черпаем силы для новых свершений Общество
13:19 Танцевальным флешмобом поздравила молодежь ветеранов в Могилеве Регионы
13:13 Среди молодежи ощущаю молодой и себя - ветеран Валентина Баранова Регионы
13:01 Подписание Президентом декрета означает появление в стране новых защитных механизмов - Орда Общество
12:59 Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков по случаю 76-й годовщины Великой Победы Президент
12:59 ФОТОФАКТ: Праздничные гулянья возле Дворца спорта Регионы
12:42 Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память Регионы
12:42 С начала пандемии в Польше количество летальных исходов COVID-19 превысило 70 тыс. В мире
12:29 Эстафету памяти о подвиге победителей необходимо передавать будущим поколениям - Соловей Регионы
12:28 Караник: 9 Мая - праздник, неподвластный времени Регионы
12:15 Около 30 тыс. человек пришли в Брестскую крепость отпраздновать День Победы Регионы
12:07 Станция метро "Площадь Победы" открыта для пассажиров Регионы
12:02 ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Победы Регионы
11:58 Посол Беларуси в Японии принял участие в возложении цветов на могилу Героя Советского Союза Рихарда Зорге Общество
11:53 Первый в стране магазин государственной символики открыли в Могилеве Регионы
11:44 SpaceX вновь запустила ракету-носитель со спутниками Starlink Технологии
11:42 В Витебской области проживают 450 ветеранов Великой Отечественной войны Регионы
11:39 Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено в Беларуси 10 мая Общество
11:36 Белорусов всегда будет объединять благодарность ветеранам за их великий подвиг - Турчин Регионы
11:34 Соловей вручил билеты и значки БРСМ ребятам из разных уголков Гомельской области Регионы
11:28 Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво Президент
11:25 Шерстнев - ветеранам: вы показываете пример высокой духовной силы и преданности Родине Регионы
11:24 Лукашенко: мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь Президент
Все новости
Все новости
Регионы
09 мая 2021, 12:28

Караник: 9 Мая - праздник, неподвластный времени

Владимир Караник
Владимир Караник
Новости темы "День Победы"
В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями
В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 9 Мая - праздник, неподвластный времени, сколько бы лет ни прошло - подвиг народа не померкнет. Об этом на митинге, посвященном Дню Победы, сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно основной праздничной площадкой стал район Кургана Славы. Открылось празднование Дня Победы торжественным митингом и возложением цветов к Вечному огню. Участие в нем приняли представители власти, общественных организаций, предприятий, учебных учреждений города, горожане.

"В день Великой Победы мы вспоминаем события 76-летней давности. Когда, пройдя через все выпавшие испытания, за пределами человеческих возможностей наш народ выстоял и победил. Поэтому 9 Мая - праздник, неподвластный времени. Сколько бы лет ни прошло, подвиг народа не померкнет. Мы говорим слова искренней признательности всем ныне здравствующим ветеранам, мы скорбим о тех, кто не вернулся с той страшной войны", - сказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что последствия войны, унесшей жизни каждого третьего белоруса и превратившей страну в руины, белорусы помнят и поныне.

"Но эта война показала и силу духа нашего народа, доказала, что истинного патриота никогда не сломать. Она доказала, что наш народ не позволит, чтобы ему диктовали чужую волю, и никому не отдаст свою любимую землю. Наши деды и отцы, бабушки и матери не только отстояли страну на полях сражений, но и подняли ее из руин, вернули и приумножили ее удивительную красоту", - подчеркнул Владимир Караник. Он обратил внимание, что главной задачей для потомков поколения победителей остается сохранение памяти о тех страшных событиях. У них просто нет морального права позволить переписать историю, обелить подлость и предательство, очернить мужество и героизм.

Символично, по словам Владимира Караника, и то, что в этом году 9 Мая отмечается День Государственного герба и Государственного флага. "Именно под этим флагом мы объединили страну, освободили ее, преодолели развал 1990-х и построили сильную, независимую и процветающую Беларусь. С этим флагом связаны наши победы", - добавил председатель облисполкома.

У Кургана Славы организовано сразу несколько праздничных локаций. Одна из них под названием "Привал Победы" - у рубежа Карбышева. Здесь представлены образцы современной техники и вооружения армии, работает выездной школьный музей, оформлены фотозоны. Для гостей праздника действуют интерактивые тематические площадки "Полевая почта", "Полевая аптека", "Медсанчасть" и "Полевая парикмахерская". Военнослужащие проведут здесь показательные выступления. Не обойдется и без традиционного угощения солдатской кашей.

Концерты в режиме нон-стоп на протяжении всего дня будут идти на сцене площадки "Песни Победы". До вечера здесь будут выступать оркестры, артисты, эстрадные и народные коллективы. В программу праздника также вошел областной фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей", организованный областной организацией БРСМ. Завершится праздник у Кургана Славы фейерверком и выступлением Алексея Хлестова.

Митинги, возложения венков, праздничные концерты и гуляния проходят также во всех районах Гродненской области.-0-

Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно День Победы праздник
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Во время праздничных гуляний В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями
РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру"
Во время автопробега ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
Фото из архива Танцевальным флешмобом поздравила молодежь ветеранов в Могилеве
Валентина Баранова Среди молодежи ощущаю молодой и себя - ветеран Валентина Баранова
Во время гуляний ФОТОФАКТ: Праздничные гулянья возле Дворца спорта
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов
Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы и тепло пообщался с ветеранами
Лукашенко: чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, белорусам нужно еще больше сплотиться
В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы
В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага
Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память
Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев
Продуктовый набор от сети "Евроопт" к 9 Мая вручен каждому ветерану страны
Белорусов всегда будет объединять благодарность ветеранам за их великий подвиг - Турчин
Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено в Беларуси 10 мая
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426
Дань безмерного уважения: застройщик комплекса Minsk World поздравил ветеранов с Днем Победы
Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа
Щекин: Великая Отечественная война - стержень белорусской государственности
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла десятый титул на турнирах WTA
Концерты, солдатская каша и фейерверки - празднование Дня Победы проходит во всех уголках страны
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.