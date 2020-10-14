Караник: дома семейного типа дают детям тепло, любовь и заботу

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Детские дома семейного типа позволяют дать детям главное - тепло, любовь и родительскую заботу. Такое мнение сегодня во время посещения детского дома семейного типа в Гродно журналистам высказал Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В День матери председатель облисполкома побывал в гостях у семьи Найда. Родители-воспитатели Мария Францевна и Иван Анатольевич сегодня воспитывают 10 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 14 лет. Детский дом семейного типа расположен в просторном благоустроенном коттедже в одном из районов индивидуальной застройки в Гродно.

"С большим уважением отношусь к многодетным семьям. Непросто и ответственно растить одного или двух детей, воспитывать десять - настоящий подвиг. В стране принимаются всесторонние меры поддержки многодетных семей, большое внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей. И формат детского дома семейного типа в этом плане оказался удачным. Дети получают самое важное - тепло, любовь и заботу родителей", - отметил Владимир Караник. Чтобы снизить нагрузку на родителей, к слову, дети из таких домов обеспечены в школе бесплатным питанием.

"Вообще, именно этот дом - показатель того, что чужих детей или боли не бывает. Для того, чтобы вырастить их в любви, заботе и ласке, консолидируется не только власть, но и общественные организации, бизнес", - отметил Владимир Караник. В частности, коттедж для большой семьи был приобретен "Беларусбанком" в рамках социальной программы.

Дом семейного типа было создан более 10 лет назад, в 2017 году семья переехала в новый коттедж. Воспитанниками дома за эти годы стали 25 человек. У некоторых выпускников уже свои семьи, дети, но они навещают родителей-воспитателей, частенько вся семья - а это больше 20 человек - собирается вместе. Мария Францевна с улыбкой рассказывает, что на приготовление любимых всей семьей картофельных драников за раз может уйти едва ли не мешок картошки. Впрочем, в семейных хлопотах дети с удовольствием помогают взрослым.

К слову, в доме семья не засиживается. Стараются выбираться и в познавательные поездки по родному краю. Ездили, например, в Мирский замок. Владимир Караник отметил, что сейчас в регионе планируют разработать платформу для туристов, в том числе путешествующих семьями, где буквально в несколько кликов можно было бы подобрать оптимальный маршрут к интересным объектам, увидеть, где по пути можно вкусно и недорого покушать, остановиться переночевать, посмотреть что-то новое.

Руководитель региона обсудил с семьей развитие велоинфраструктуры. Дети любят кататься, но рядом нет комфортной велодорожки. Вопрос также дополнительно изучат.

Сегодня в Гродненской области действует 28 домов семейного типа. До конца года начнет работу еще один. Сейчас в районе Ольшанка в Гродно заканчивается строительство комфортного коттеджа для новой большой и дружной семьи.-0-