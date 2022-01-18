Караник: Гродненская область готова к возможному росту заболеваемости из-за омикрона

18 января, Дятлово /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Гродненской области готова к возможному росту заболеваемости из-за омикрон-штамма, но очень многое будет зависеть от поведения самих людей. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной. "Мы видим дальнейшее снижение числа госпитализированных пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если говорить в цифрах, то количество госпитализированных в 3 раза меньше, чем было на пике этой волны, и в 4 раза ниже, чем в прошлом году", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что среди причин такого снижения в том числе и высокий уровень вакцинации. В Гродненской области, к примеру, привиты уже более 56% жителей. Но это не повод расслабляться.

"Понятно, что омикрон, который обладает большей контагиозностью (заразностью. - Прим. БЕЛТА), несет определенные риски распространения, увеличения количества заболевших. Система здравоохранения Гродненской области к этому готова. Продолжается модернизация систем подачи кислорода, имеется достаточный запас всех необходимых лекарств. Также проводится работа по ревакцинации сотрудников экстренных служб, чтобы всегда были люди, которые могут оказывать экстренную помощь", - рассказал Владимир Караник.

При этом он обратил внимание на то, что с учетом заразности омикрона очень многое зависит от самих людей. Речь прежде всего о соблюдении социального дистанцирования, мер индивидуальной защиты. Особенно важно соблюдать меры безопасности тем, кто находится в группе риска, имеет, например, хронические заболевания.

"Надеюсь, что опыт, приобретенный ранее, наличие всего необходимого в материально-техническом плане, ответственное поведение самих людей позволят и эту волну пройти с меньшими, чем в минувшие годы, цифрами заболеваемости", - резюмировал Владимир Караник.-0-