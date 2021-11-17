Караник: использование водометов на холоде - варварство

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Использование водометов на холоде - варварство, использование химических соединений - варварство вдвойне. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник сегодня посетил пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги", ознакомился с ходом оказания помощи. Решение о переводе людей в теплые, комфортные условия было принято после того, как во время обострения ситуации на границе польская сторона применила против людей спецсредства.

"Использование водометов при близких к нулю температурах против людей, которые уже до этого пострадали от переохлаждения, - это варварство. Использование водометов с раздражающими химическими соединениями - это варварство вдвойне", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, в том, что использовалась нечистая вода, можно было убедиться по ее цвету. Подтверждали это и обращения за медпомощью людей: у них были раздражения глаз, повреждения на коже.

Усугубляло ситуацию и то, что не все из беженцев обратились оперативно за медпомощью. Многие из них боялись покидать лагерь, ожидая открытия гуманитарного коридора.

"Мы пока еще не знаем, какие будут отдаленные последствия от использования таких соединений", - рассказал Владимир Караник. Он обратил внимание, что организовано постоянное дежурство медиков, чтобы при необходимости оказать помощь и доставить пострадавших в медучреждения.-0-