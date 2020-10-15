Караник: к изменениям в социальной сфере необходимо подходить взвешенно и деликатно

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К изменениям в социальной сфере необходимо подходить взвешенно и деликатно, чтобы не ухудшить положение тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Такое мнение во время работы диалоговой площадки, посвященной социальной сфере, высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в работе диалоговой площадки, проходившей на базе Гродненского государственного медицинского университета, приняли представители исполнительной власти, депутаты, ученые, практикующие медики, страховщики, специалисты в области права, а также студенты и общественность.

"Социальная сфера - один из самых чувствительных вопросов. Ко всем изменениям в ней надо подходить взвешенно и деликатно. С одной стороны, важно не стимулировать социальное иждивенчество, с другой - оказывать в полной мере помощь тем, кто в ней нуждается. Главное, чтобы наши действия ни в коем случае не ухудшили условия для наиболее незащищенных категорий граждан", - отметил Владимир Караник. По его словам, важно сделать работу соцсферы более эффективной, чтобы каждый вложенный рубль приносил отдачу. Но это движение должно быть двусторонним, чтобы наряду с выполнением государством всех социальных стандартов и у самих людей была заинтересованность развиваться, учиться, вести здоровый образ жизни.

К слову, одним из первых вопросов, вынесенных на обсуждение, стал вопрос ответственности граждан за свое здоровье. Поднят он был на сайте облисполкома во время сбора предложений для диалоговой площадки. Участники и эксперты высказали несколько мнений, в том числе касающихся ответственности пациента за выполнение рекомендаций врача, а также еще большего стимулирования здорового образа жизни. Среди других тем, обсуждаемых во время работы диалоговой площадки, были вопросы развития частного здравоохранения, страховой медицины, государственно-частного партнерства.

В Гродненской области встречи в формате диалога проходят и по другим темам. Например, сегодня также с участием депутатов, экспертов из разных сфер, представителей общественных объединений состоялось обсуждение вопросов повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов.

"Эти встречи не разовые. Возможно, площадки станут постоянно действующими. Нам важны мнения тех, кто не безразличен к тому, что происходит в стране. Все предложения будут услышаны, проанализированы, в итоге они лягут в основу правильных и грамотных решений, которые будут полезными для различных слоев общества", - отметил во время диалоговой площадки председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович. Он подчеркнул, что такой формат обсуждения, как диалог, наиболее продуктивен в плане решения проблем или противоречий.

На 16 октября в Гродно запланирована работа диалоговой площадки, посвященной теме государственной молодежной политики. Также в рамках "Гродненского диалога - 2020" будет организована работа площадки "Конституционное реформирование и партийное строительство", а также по экономическим вопросам, связанным с развитием инфраструктуры, реализацией региональных бизнес-проектов.

Подать свои предложения на рассмотрение экспертов могут все желающие. Сделать это можно с помощью специальной формы на портале Гродненского облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова