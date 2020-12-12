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12 декабря 2020, 11:38

Караник: качественная вода - один из приоритетов работы ЖКХ

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение качественной водой жителей области остается одним из приоритетных направлений работы ЖКХ. Об этом сегодня во время прямой линии сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Тему воды в одном из звонков подняла жительница Брестской области. Дача женщины находится в одной из деревень Кореличского района. В колодцах в этой деревне и в соседнем населенном пункте серьезно упал уровень воды. Местные жители связывают проблему с проведенной недавно в окрестностях мелиорацией. Выяснилось, что в облисполкоме знакомы с ситуацией не понаслышке. Такие проблемы, сказал председатель облисполкома, есть и в деревнях других районов области. Ситуацию изучали эксперты и специалисты. Падение уровня воды связано прежде всего с климатическими условиями: мало дождей, малоснежные зимы. По словам Владимира Караника, есть несколько вариантов решения проблемы. Оперативный - чистка и углубление колодцев и кардинальный - обустройство в деревне центрального водоснабжения. Когда, например, за счет бюджета пробивается скважина, а жители уже сами проводят воду к участкам.

"Ситуация подталкивает нас максимально оперативно решать вопросы централизованного водоснабжения, изыскивать на это средства. Обеспечение качественной водой жителей области - один из приоритетов работы в сфере ЖКХ. Для примера, только в этом году в регионе вводятся в эксплуатацию свыше 60 станций обезжелезивания", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что продолжаются проектные, изыскательные работы и по обеспечению центральным водоснабжением даже небольших населенных пунктов.

Вопросы, связанные с работой жилищно-коммунального хозяйства, традиционно в числе самых популярных тем прямых линий. Поступают также обращения, связанные со строительством, состоянием дорог. Некоторое время преобладали вопросы о работе системы здравоохранения. Сейчас же этой темы касаются около 5% обращений. По словам Владимира Караника, это свидетельствует, что доступность медицинской помощи удалось обеспечить.

"Прямые линии дают возможность связаться с представителями власти, оперативно решить ту или иную проблему. Хотя зачастую большинство звонков носят справочный характер. Для этого на прямой линии дежурят руководители и специалисты структурных подразделений облисполкома, которые готовы оперативно проконсультировать по всем волнующим вопросам", - добавил председатель Гродненского облисполкома.

Во время прямой линии обсудили и другие вопросы взаимодействия власти и жителей региона. В частности, позитивным признан опыт проведения диалоговых площадок. Некоторые из них, касающиеся, в частности, тем молодежной политики и местного самоуправления, решили сделать постоянно действующими. Работают они на базе университетов в областном центре. Студенты и все желающие могут внести предложения по дальнейшему развитию страны или региона, пообщаться с экспертами, представителями органов власти. Ряд предложений, поднятых во время работы диалоговых площадок в Гродно, будет вынесен на обсуждение на Всебелорусском народном собрании.-0-

Операторы и специалисты Гродненского облисполкома принимаю звонки на прямую линию
Операторы и специалисты Гродненского облисполкома принимаю звонки на прямую линию

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник 12 декабря провел прямую телефонную линию с жителями региона
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник 12 декабря провел прямую телефонную линию с жителями региона

Фото Леонида Щеглова

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Теги
вода Гродненская область ЖКХ Караник прямая линия
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