Караник: местные СМИ должны быть ориентированы на аналитику и решение волнующих людей проблем

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник (справа)
20 августа, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. Региональные СМИ должны быть больше ориентированы на аналитические материалы, а также на освещение проблемных вопросов и поиск путей для их решения. Такое мнение сегодня во время открытого диалога с журналистами высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
Открытый диалог с журналистами региональных и республиканских средств массовой информации проходит сегодня в гостиничном комплексе "Жарковщина" в Беловежской пуще. Среди центральных тем - обсуждение вопросов развития и перспектив медиасферы, в том числе региональных СМИ.
"Именно из региональных СМИ люди получают информацию о том, что происходит в их районе, городе. Главная задача таких изданий (цифровых, печатных) - доводить до потребителя адекватную и достоверную информацию", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что районки должны быть ориентированы не только на новости, но и на создание аналитических материалов, обзоры перспектив развития регионов.
Местным СМИ важно быть представленными в информационном пространстве в форматах, популярных и интересных у разных поколений. Хотя и полностью отказываться от традиционных бумажных газет нельзя: они востребованы у людей постарше. При этом важно работать над новыми источниками доходов, монетизацией, зарабатывать не только на реализации газет, но и на оказании дополнительных услуг, сказал Владимир Караник.
Обсудили во время отрытого диалога и взаимодействие средств массовой информации и органов власти. В Гродненском облисполкоме сейчас, к примеру, для этого создается профильная структура - пресс-служба.-0-
Фото Леонида Щеглова
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