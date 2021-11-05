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05 ноября 2021, 10:50

Караник: мы никогда не забудем тех, кому обязаны своей мирной жизнью

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси никогда не забудут тех, кому обязаны мирной жизнью. Об этом сказал сегодня во время открытия памятника уроженцу Гродно генералу Алексею Антонову председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятник-бюст генералу армии Алексею Антонову установлен у входа на воинское кладбище по улице Белуша.

Автором стал гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Высота памятника с постаментом составляет около 4 м. Бюст выполнен из бронзы, основание - из гранита. На памятнике размещен бронзовый орден "Победа", которым был награжден военачальник.

Владимир Пантелеев
Владимир Пантелеев

"Алексей Антонов был настоящим патриотом своей Родины. Участвуя в разработке всех значимых операций Великой Отечественной войны, он всегда стремился не просто добиться успеха, но и сохранить при этом солдатские жизни. Под его руководством была разработана операция "Багратион", в результате которой от захватчиков была освобождена наша Родина. И в послевоенное время Алексей Антонов сделал многое для сохранения мира и стабильности на нашей земле. Этот памятник послужит для нашего поколения примером истинного патриотизма, любви к Родине. Мы должны чтить тех, кто дал нам возможность жить под мирным небом, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы сейчас жили в своей независимой и развивающейся стране. Мы всегда будем делами показывать, что никогда не забудем тех, кому обязаны миром", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что на примере таких выдающихся личностей, как Алексей Антонов, следует выстраивать патриотическое воспитание молодежи. По его словам, открытие нового памятника - это дань памяти не только выдающемуся земляку, но всем военачальникам, которые обеспечили Великую Победу.

Командующий войсками Западного оперативного командования Игорь Демиденко поблагодарил офицерские собрания силовых ведомств региона, которые поддержали инициативу по возведению памятника. "Генерал армии Антонов прошел славный боевой путь, участвовал в Первой мировой, Гражданской войнах. Но больше всего свой выдающийся полководческий талант он проявил в годы Великой Отечественной войны. Именно под его руководством разработаны важнейшие стратегические наступательные операции Красной армии. Вся его жизнь - это пример служения Отечеству. Символично, что памятник мы открывает в Год народного единства", - сказал он.

Игорь Демиденко
Игорь Демиденко

Площадка у памятника станет местом проведения торжественных мероприятий для учеников расположенной неподалеку средней школы №11 Гродно. Учебное заведение носит имя генерала армии Антонова. Еще в советское время здесь немало внимания уделили исследованию жизненного пути прославленного земляка, нынешние поколения учеников продолжают эти традиции.

В этом году отмечается 125-летие со дня рождения генерала армии Алексея Антонова. Уроженец Гродно прославился как талантливый штабной офицер. Он участвовал в разработке практически всех значимых операций советских войск в Великой Отечественной войне с декабря 1942 года.-0-

Фото Леонида Щеглова

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