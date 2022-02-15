Караник: надо стимулировать индивидуальное строительство жилья в поселках, чтобы вдохнуть в них жизнь

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо стимулировать индивидуальное жилищное строительство в поселках, чтобы вдохнуть в них жизнь. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник после совещания у главы государства по вопросам совершенствования земельных отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны стимулировать индивидуальное жилищное строительство в районных центрах и в небольших поселках, чтобы вдохнуть в них жизнь, обеспечить перспективы на будущее", - сказал Владимир Караник.

Как сообщалось, 15 февраля Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования земельных отношений. "Правительство полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства, и внесло свои предложения в виде проекта указа", - отметил глава государства.

Как пояснил первый вице-премьер Николай Снопков, подготовка соответствующего проекта указа велась с ноября 2020 года. Нормы проекта указа не распространяются на Минск, областные центры и районы около областных центров. Там сохранятся полномочия Президента по всем земельным вопросам. Также они не меняются в том, что касается сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Документ призван расширить полномочия местных органов власти с целью развития сельских территорий и вовлечения в оборот неиспользуемых земель населенных пунктов и объектов промышленного назначения, не используемых в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях.

Николай Снопков назвал пять основных принципов, на которых предлагается выстраивать дальнейшие земельные отношения на сельских территориях. Первый - это создание условий для более свободного распоряжения гражданами земельными участками при соблюдении градостроительных норм и санитарных правил. Исключения составляют участки, предоставленные на льготных условиях многодетным семьям и нуждающимся. На них распространяются действующие ограничительные нормы.

Николай Снопков

Второй - предоставление земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома площадью до 1 га. Третье - организация личных подсобных хозяйств на площади до 4 га независимо от регистрации на территории сельского совета (сегодня эта регистрация обязательна). Четвертое - вовлечение в хозоборот неиспользуемых производственных площадок, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих территориях. Пятое - льготный 5-летний период выкупа предоставленных земельных участков по кадастровой стоимости, уменьшенной на 50% для стимулирования экономического оборота земли.-0-