Караник: несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить падения производства

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить существенного падения производства. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании облисполкома обсуждались итоги социально-экономического развития региона за январь - сентябрь.

"Год непростой и проходит под знаком пандемии, которая оказала влияние в целом на экономику во всем мире. Между тем, при анализе итогов трех кварталов следует констатировать, что Гродненской области удалось не допустить существенного падения производства, индекс физического объема находится на уровне прошлого года. Валовой региональный продукт чуть-чуть недотягивает до прошлогоднего уровня - 99,6%", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что до конца года регион планирует вывести ВРП как минимум на уровень 2019-го.

Председатель облисполкома обратил внимание на то, что некоторые отрасли в непростой год показали существенный рост. Речь, прежде всего, о сельском хозяйстве, где возросло производство продукции как в животноводстве (почти на 10%), так и в растениеводстве (более 15%). Прибавила и сфера переработки.

Такой рост позволил в какой-то мере компенсировать и потери в сфере услуг. Эта отрасль в 2020 году оказалась самой пострадавшей не только в регионе, но и во всем мире.

Возрос и экспорт товаров. Темп роста по итогам января - августа составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 118%. Открыт для производителей региона российский рынок, но предприятия области все более активно заявляют о себе в Китае, странах дальней дуги. Выход на новые рынки позволит еще больше нарастить экспорт, уверен Владимир Караник.

"Сегодня же основная задача не только проанализировать итоги за девять месяцев, но и определить узкие места и перспективы развития региона", - обозначил направление работы Владимир Караник.

Он подчеркнул, что очень важно по мере восстановления мировой экономики максимально быстро вернуться на традиционные и выйти на новые рынки как в сфере услуг, так и в плане поставки продукции.-0-