Караник о новой поликлинике в Гомеле: это новый стандарт для поликлинического звена страны

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оборудование поликлиник в стране на том уровне, какой создан в открытой сегодня центральной городской поликлинике Гомеля, должно стать новым стандартом. Такое мнение высказал журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жители давно ждали эту поликлинику (в Гомеле. - Прим. БЕЛТА). Быстро растущий район, потребность в амбулаторной помощи все время возрастает. Поликлиника не только грандиозная, а очень хорошо оснащенная. Ее уникальность даже не в размерах, а в том, что это первая из поликлиник в областных центрах, где есть компьютерный томограф, современное рентген-диагностическое отделение, очень хорошее оснащение врачей - узких специалистов, - сказал министр. - Думаю, что это станет новым стандартом для поликлинического звена в нашей стране".

В поликлинике созданы условия для работы 27 команд врачей общей практики. "При необходимости пациента направят к узкому специалисту, у которого рабочее место оснащено так, как когда-то оснащалось только в продвинутых стационарах. То есть пациент большую часть помощи может получать на амбулаторном этапе, - отметил Владимир Караник. - Таким образом, первичное звено становится центром первичной клинико-диагностической помощи на очень высоком уровне. А стационары остаются для тех, кто нуждается в круглосуточном наблюдении, в высокотехнологичных медицинских вмешательствах".

"Мы стремимся, чтобы уровень оснащенности центральных поликлиник по всей стране соответствовал тому, какой сегодня вы видите в новой поликлинике в Гомеле", - добавил министр.

Новая центральная городская поликлиника в Гомеле рассчитана на 800 посещений в смену. Здесь могут получать помощь 40 тыс. жителей трех микрорайонов Гомеля - № 16, 17, 18. Работать в поликлинике будут 450 человек, в том числе 110 врачей и более 160 сотрудников среднего медицинского персонала. При этом создается 150 новых рабочих мест.

В структуре поликлинического комплекса четыре диагностических и восемь клинических отделений, включая отделение общеврачебной практики, где созданы условия для работы 27 команд врачей общей практики, дневной стационар на 40 коек, отделения медицинской реабилитации и физиотерапии.

Помимо медицинского обслуживания территориального населения в поликлинике будут оказывать лечебно-диагностическую помощь жителям Гомеля и Гомельского района (около 583 тыс. человек). Для этого на базе поликлинического комплекса создаются 10 городских центров коллективного пользования, где установлены более 700 единиц современного медоборудования. Здесь будут проводить четыре вида онкоскрининга на установленных компьютерном томографе, маммографе (оба - отечественного производства), роботизированном лабораторном комплексе. В центре для диагностики и лечения ЛОР-патологий установлены видеоэндоскопическое оборудование, сурдокамера, автоматический массажер барабанной перепонки. Оснащение офтальмологического центра позволяет проводить раннюю диагностику глаукомы, здесь установлен первый в поликлиническом звене Гомельской области аппарат УЗИ органов зрения.-0-

Фото Сергея Холодилина