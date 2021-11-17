Караник: основная задача - переместить беженцев в безопасные условия

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Основная задача в работе с беженцами - переместить их в безопасные условия. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник сегодня посетил пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги", ознакомился там с оказанием помощи. Решение перевести людей в теплые, комфортные условия было принято после того, как во время обострения ситуации на границе польская сторона применила против людей спецсредства, в том числе водометы и газ.

"Основная задача была переместить людей в безопасные условия. Мы должны их согреть, накормить. Это делается сейчас", - рассказал Владимир Караник. Все юридические действия, связанные с дальнейшей судьбой людей, будут предприниматься лишь после того, как минует угроза жизни и здоровью беженцев.

Владимир Караник отметил: с первых дней стихийного лагеря у границы неравнодушные люди, организации, предприятия начали собирать помощь, чтобы облегчить жизнь попавшим в непростую ситуацию людям. "Это еще раз подтвердило, что белорусы - неравнодушные к чужому горю люди", - подчеркнул он.-0-