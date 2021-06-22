Караник: попытки переписать историю и реабилитировать нацизм - это путь в никуда

22 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Предпринимающиеся сейчас попытки переписать историю и реабилитировать нацизм - это путь в никуда. Такое мнение сегодня во время митинга-реквиема в Гродно высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотни людей - представители местной власти, организаций, предприятий, учебных заведений, ветераны, неравнодушные жители города - приняли сегодня участие в митинге-реквиеме, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной войны, у братской могилы советских воинов и партизан в парке им.Жилибера в Гродно. Они возложили цветы и венки к монументу, почтили память жертв войны минутой молчания.

"В этот день 80 лет назад на нашу землю пришла страшная беда, масштабы которой очень трудно переоценить. Мы не забудет те ужасы и горе, что принесла война. Но важно помнить и то, что уже с первых минут войны пограничники, солдаты, мирные жители доказали, что никому не позволят диктовать им свою волю. Сопротивление не утихало все годы оккупации. Но сейчас, к сожалению, мы видим попытки переписать историю, попытки реабилитировать нацизм. Мы должны сказать, что это уже было, это путь в никуда, к большой крови. Главная задача нынешних поколений - сделать все, чтобы война никогда не вернулась на белорусскую землю. Чтобы мы так же жили на своей земле, сами определяли свою судьбу и занимались созиданием", - отметил Владимир Караник.

Приняли участие в митинге-реквиеме и ветераны Великой Отечественной войны. Ветеран Валентина Баранова отметила, что, несмотря на почтенный возраст, она старается встретится с молодежью во время таких мероприятий. "Хочу донести им лишь одно. Дети, берегите мир, тогда будете жить счастливо. А для этого нужна сильная и независимая страна. Я оптимист. 76 лет мы живем под мирным небом благодаря замечательным, открытым, трудолюбивым людям, верю, что так будет и впредь", - подчеркнула она.

Мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, проходят во всех районах области. Среди них митинги, тематические выставки, акции памяти, встречи, вело- и автопробеги, выступления военных агитбригад в отдаленных деревнях. В ночь на 22 июня в центре Гродно также представили театрализованную постановку о первых минутах войны.-0-

Фото Леонида Щеглова