Караник поздравил маму первого родившегося в Беларуси в новом году ребенка

4 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник сегодня в Витебском областном клиническом роддоме поздравил маму первого родившегося в стране в 2020 году ребенка, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник поздравляет маму первого ребенка страны Анастасию Мороз

"По нашей давней традиции маму, у которой родился первый малыш в наступившем году, поздравляет министр здравоохранения. Всего в новогоднюю ночь, с 0.00 до 8.00, в разных уголках Беларуси родился 41 ребенок", - отметил Владимир Караник в разговоре с журналистами. "Неважно, где находится мама, у которой родился первый ребенок в наступившем году: мы бы приехали ее поздравить даже в самый удаленный уголок. Тем более что у нашей сегодняшней мамы малышка появилась в первые секунды нового года", - добавил министр.

Мамы, родившие в первый день Нового года: Ольга Краснова, Анастасия Мороз и Маргарита Мацкевич со своими дочками

По его словам, такое событие всегда является глубоко символичным. Сегодня очень многое делается для обеспечения равной доступности граждан к медицинской помощи, чтобы независимо от места проживания каждый человек имел возможность в течение часа получить специализированную медицинскую помощь.

Маргарита Мацкевич с дочкой Викой

"Если в новогоднюю ночь, тем более в его первые минуты, в стране рождаются дети, это свидетельствует о том, что у этой страны есть будущее и, несмотря на все праздники, система работает, люди продолжают рожать детей и строить планы. Это самое замечательное! А наша задача - поддержать этот процесс и обеспечить качественную медицинскую доступную помощь в любой точке страны", - констатировал руководитель ведомства.

Владимир Караник

Владимир Караник поделился с журналистами своей семейной традицией встречи Нового года. "Новый год - это всегда домашний праздник. Мы также стараемся провести его в семейном кругу. Эта традиция осталась с детства, поэтому в первую очередь я хочу пожелать всем, чтобы у нас развивались семейные ценности, как можно больше детей рождалось и заводилось крепких семей, чтобы в Новый год мы всегда собирали своих родных и близких, строили планы на будущее. Пока так происходит, мы движемся вперед", - сказал министр.

Первым "новогодним" ребенком в стране стала Марьяна Мороз, родившаяся в первую минуту 2020 года. Девочка весом 2 кг 850 г и ростом 49 см стала первым долгожданным ребенком в семье Анастасии и Юрия. Новоиспеченные родители точно знают, что их семья будет большая: в планах на будущее еще не менее двух деток. "На одном останавливаться не будем, с радостью хотелось бы больше. Главное, чтобы были здоровыми, а кто будет следующим - девочка или мальчик - неважно, меньше любить его от этого не будешь", - убеждена молодая мама.

Первенец 2020 года Марьяна Мороз

В новогоднюю ночь в Витебском областном клиническом роддоме на свет появились три малышки. Владимир Караник высказал их мамам самые теплые пожелания и вручил подарки, в том числе коробки по проекту "МамаPro", который реализуется при поддержке Минздрава и Белорусского союза женщин.

В первые сутки нового года в Беларуси родились 145 малышей. Республиканская акция чествования новорожденных и их родителей проходит сегодня во всех областях и Минске. В ней принимают участие представители Министерства здравоохранения, областных исполнительных комитетов, социально-общественного благотворительного учреждения "МамаPRO" и Белорусского союза женщин.-0-

Фото Александра Хитрова