Караник: преемственность поколений - залог устойчивого развития страны

15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для устойчивого развития страны необходима преемственность поколений. Такое мнение сегодня во время встречи с молодыми жителями региона высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в регионе проходят встречи с молодежью, церемонии вручения паспортов юношам и девушкам. Одна из таких встреч состоялась в необычном формате. Лучшие ученики, активисты, победители творческих и спортивных конкурсов побывали с экскурсией в Гродненском облисполкоме.

"Для устойчивого развития страны необходима преемственность поколений. И очень важно показывать молодым людям, насколько они важны для будущего Беларуси, знакомить их с тем, как устроена работа предприятий, организаций, органов госуправления", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что такие встречи также позволяют узнать больше о волнующих молодежь проблемах, понять, что необходимо сделать для ее развития, помощи в достижении целей.

Владимир Караник отметил: в стране большое внимание уделяется поддержке молодежи в частности и социальной сферы в целом. На здравоохранение, образование, культуру и спорт направляется около 70% бюджета региона. Все это, по словам председателя облисполкома, инвестиции в будущее региона и страны.

Гости приняли участие в оперативном совещании облисполкома, познакомились с работой различных структурных подразделений, побывали в кабинете руководителя области, встретились с его заместителями.

"Приятно был удивлен приглашением. С интересом узнал, как работает облисполком, какие темы обсуждаются на совещании, что планируется сделать в Гродно и области. Считаю, что такие встречи очень полезны молодежи", - поделился впечатлениями ученик гимназии №1 Гродно Артур Барановский. Посетили молодые люди и кабинет руководителя области, некоторые поговорили по служебному телефону, посидели в кресле.

"Правда, несмотря на то, что кресло мягкое и приятное, засиживаться в нем не приходится. Работа руководителя - это частые встречи с коллективами организаций, выезды в районы области. Это позволяет держать руку на пульсе, знать проблемы на местах, понимать, что волнует жителей области", - раскрыл несколько секретов работы Владимир Караник. Он пожелал молодому поколению на протяжении всей будущей профессиональной карьеры сохранить юношеские задор и энергетику.

Владимир Караник вручил молодым людям паспорта и книги "Я - гражданин Республики Беларусь". Также во время экскурсии дети получили сувениры от Белорусского республиканского союза молодежи.

Сегодня в Гродно пройдет большой праздничный концерт ко Дню Конституции. Приглашение на него получили молодые люди изо всех районов области, ребятам во время торжественного мероприятия будут вручены паспорта.-0-

Фото Леонида Щеглова