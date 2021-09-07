Караник: прямые линии охватывают свой спектр вопросов и остаются эффективным способом их решения

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прямые линии охватывают свой спектр вопросов и остаются эффективным инструментом оперативного решения проблем. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Владимир Караник провел прямую линию в Свислочском райисполкоме. Звонки на нее поступали не только из Свислочского, но и других районов области. В целом обращений было немного.

"Структура их на протяжении последнего времени не меняется - это вопросы, касающиеся структуры ЖКХ, организации медицинской помощи, состояния дорог", - отметил Владимир Караник. По его словам, общее небольшое количество обращений свидетельствует, что многие проблемные вопросы снимаются на местах.

"Диалог между людьми и органами госуправления всегда был в зоне пристального внимания. В последнее время формат такого общения расширился - появились диалоговые площадки, неформальные встречи, семинары. Но при этом важность прямых линий и личных приемом не снижается. Они охватывают свой спектр волнующих людей вопросов, позволяя зачастую разрешить проблемную ситуацию оперативно, без волокиты", - обратил внимание Владимир Караник. При этом, отметил он, порой случается подмена понятий. Некоторые думают, что обращение на прямую линию может, например, отменить решение суда. В этом случае очень важно корректно объяснить, что все решения принимаются исключительно в рамках законодательства.-0-