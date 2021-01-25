Караник: промышленность Гродненской области за 5 лет приросла на 13%

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Промышленность Гродненской области за пять лет приросла на 13%. Об этом сегодня во время собрания участников VI Всебелорусского народного собрания от Гродненской области сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом за прошедшие пять лет промышленность в Гродненской области приросла на 13%, сельское хозяйство - на 14%, а ВРП увеличился на 5%. С учетом нелегкой пятилетки это те показатели, которыми можно гордиться", - отметил председатель Гродненского облисполкома.

Владимир Караник подчеркнул, что даже в тяжелый 2020 год Гродненская область не допустила падения экономики. Валовой региональный продукт составил 100,1% к уровню 2019 года. Рост сельского хозяйства, промышленности, оптовой торговли позволил компенсировать выпадающие из-за снижения объемов в сферах туризма и транспорта доходы.

На ближайшую пятилетку перед областью стоят амбициозные задачи. В регионе планируется в полтора раза увеличить среднюю заработную плату. Доходы бюджета региона также должны возрасти в 1,5 раза, что в свою очередь увеличит расходы на соцсферу.

"Важно услышать мнение с мест, какие еще направления следует внести в программу развития. Неизменным при этом остается одно: в центре внимания - человек и его интересы. Бюджет страны и бюджет региона ярко демонстрируют социальную направленность. При этом мы понимаем, что в соцсфере достаточно нерешенных проблем и бесконечно увеличивать расходы на эту сферу невозможно. Выходом может стать увеличение объемов бюджета за счет роста реального сектора экономики. Путей несколько - и запуск нового инвестиционного цикла, и модернизация производства, и повышение эффективности работы на местах", - добавил Владимир Караник.

Во время встречи подвели итоги работы региона в минувшую пятилетку, а также обсудили планы социально-экономического развития области на ближайшие пять лет. Также темой для обсуждения стали итоги работы в регионе диалоговых площадок.

Министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков

"Всего обобщено около 70 предложений. Некоторые из них, касающиеся, например, вопросов социально-экономического развития, будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании", - сказал Владимир Караник. Еще ряд предложений передан для включения в проект изменений в Конституцию. Кстати, обсуждение этой темы в регионе продолжается на базе постоянно действующих диалоговых площадок.

В работе собрания приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, заместитель премьер-министра Александр Субботин, министр экономики Александр Червяков, представители депутатского корпуса, исполнительной власти региона.

Максим Рыженков

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Субботин и руководитель Аппарата Совета Министров Республики Беларусь Константин Бурак

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Гродненскую область представят 310 человек.-0-

Фото Леонида Щеглова