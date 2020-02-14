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14 февраля 2020, 18:03

Караник рассказал о предложениях по закреплению медкадров в первичном звене

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос с укомплектованностью кадров нужно решать в первую очередь в первичном звене и службах скорой помощи, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске самая низкая укомплектованность кадрами и самая высокая их текучесть в первичном звене. Поэтому вопрос закрепления кадров нужно решать совместно в приоритетном порядке, отметил Владимир Караник.

Глава государства после посещения Белорусского государственного медицинского университета дал поручение оказать содействие в решении жилищных вопросов медицинских и социальных работников. Одним из направлений, считает министр, может стать применение дифференцированных понижающих коэффициентов при определении платы за арендное жилье. Например, для работников первичного звена арендное жилье будет с коэффициентом 0,1, а для остальных - 0,5 или 0,6. Этот вопрос предлагается обсудить.

Кроме того, поддержано предложение, в соответствии с которым медработникам, которые определенное время отработали в системе здравоохранения и живут в арендном жилье, предоставить право строить свое жилье с господдержкой как нуждающимся. На сегодня, переезжая в арендную квартиру, человек теряет очередь. По словам министра, у руководства страны есть понимание, что для отдельных работников эту норму можно оставить, что могло бы снизить текучесть кадров в первичном звене.

Учитывая высокую нагрузку, необходимо решать кадровый вопрос и в службах скорой помощи, отметил Владимир Караник. К 2022 году их укомплектованность в целом по стране должна составить 100%. От работы этих служб - первичного звена и скорой помощи - зависит, понадобятся пациенту высокотехнологичные возможности или нет, добавил министр.

Сейчас Минздрав также делает акцент на создании опорных клиник, межрайонных региональных центров, где будет концентрироваться специализированная медицинская помощь. К маю этого года за пределами Минска и областных центров, как планируется, будут функционировать 10 центров рентгенэндоваскулярной хирургии. В ближайшие два года их количество должно увеличиться до 16. Такие центры, оснащенные магнитно-резонансными и компьютерными томографами, должны будут обеспечивать применение высокотехнологичных методик, чтобы каждый гражданин в течение часа мог быть доставлен в специализированный центр. В связи с этим решается кадровый вопрос. Минские клиники и РНПЦ возьмут на себя основную нагрузку по подготовке высокопрофессиональных кадров для таких центров.

Министр также обозначил проблему доступности консультаций узких специалистов в Минске. По его словам, в этом есть как объективные причины, так и причины, связанные с нерациональным использованием имеющихся кадровых ресурсов. Он считает, что специалистов нужно избавить от работы, которая по большому счету никоим образом не влияет на здоровье пациента и демографические показатели.-0-

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Караник Министерство здравоохранения
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