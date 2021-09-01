Караник: школа должна сохранить свои богатые традиции и грамотно вплести в них новые технологии

1 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школа должна не только сохранить свои богатые традиции и опыт, но и грамотно вплести в них новейшие образовательные технологии. Такое мнение высказал журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник сегодня во время линейки в СШ №16 Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник посетил линейку в родной школе. Среднюю школу №16, расположенную на улице Сухамбаева в Гродно, он окончил в 1990 году.

"Посещая родную школу, всегда вновь испытываешь те чувства, когда ты был учеником. С теплотой и благодарностью вспоминаю учреждение, которое дало мне путевку в жизнь. Эта школа с более чем 50-летней историей. Здесь хорошая аура, звучит детский смех, школа всегда отличалась хорошими учителями. И сейчас здесь собраны педагоги, которые любят детей и готовы сделать все, чтобы ребятам было проще во взрослой жизни", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что в школе есть все для того, чтобы растить образованных людей, патриотов своей страны.

"Основное наставление школе - сохранить богатый опыт и наработанные десятилетиями традиции, и очень грамотно вплести в них новейшие технологии образовательного процесса", - обратил внимание Владимир Караник.

Несмотря на солидный возраст, а открыта СШ №16 в 1965 году, учреждение образования сегодня переживает очередную молодость. К новому учебному году на стеклопакеты заменены практически все окна, прошли ремонты в спортзале, учебных классах, закуплена новая ученическая мебель, необходимый инвентарь. Ну а самое главное - школа приросла учениками.

В этом году за парты здесь сядут более 600 школьников (годом ранее было около 540), в том числе более 80 первоклашек. "Пусть район вокруг школы немолодой, но тихий и спокойный. В самой школе стремимся создать комфортные условия для образования и развития детей. Пользуется авторитетом у родителей и педагогический коллектив. Поэтому школа и востребована", - сказала директор СШ №16 Жанна Солома. Среди отличительных особенностей школы - ее художественная направленность. Также в учреждении образования действует единственный в Гродно минералогический музей.

В Гродненской области учеников принимают 317 школ. За парты сядут около 118 тыс. учеников, более 12 тыс. из них первоклассников. Количество школьников в этом году по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 1 тыс.-0-