Караник: смысл жизни взрослых в том, чтобы обеспечить счастливое детство подрастающего поколения

28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Смысл жизни взрослых в том, чтобы обеспечить счастливое детство подрастающего поколения. Такое мнение сегодня во время областного благотворительного праздника для детей высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Областной благотворительный праздник накануне Нового года проводится уже более двух десятков лет. Участниками губернаторской елки, которая прошла в областной филармонии, стали около 600 детей со всех районов области. Среди гостей - дети-сироты, дети из многодетных семей, а также отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов.

Дети повеселились, пообщались со сказочными персонажами и посмотрели увлекательное шоу на сцене. Все участники губернаторской елки получили подарки.

"Каждый ребенок уникален. И такие мероприятия - это еще одна возможность собрать их, показать, насколько мы их ценим, и постараться вдохновить их на движение вперед", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что в стране уделяется огромное внимание детям, их поддержке, их развитию.

"Смысл жизни нас, взрослых, в том, чтобы обеспечить счастливое детство подрастающего поколения. Обеспечить для них возможности для самореализации. А учитывая колоссальный потенциал наших детей, я уверен, они найдут свое место в жизни, внесут существенный вклад в развитие страны, станут по-настоящему счастливыми", - обратил внимание Владимир Караник. Он выразил надежду, что череда поздравлений и праздничных мероприятий в рамках акции "Наши дети" поможет принести частичку волшебства каждому ребенку.

Ежегодная благотворительная акция "Наши дети", проводимая в канун новогодних праздников по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, стала уже традиционной в Беларуси. В этом году акция проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.-0-

Фото Леонида Щеглова