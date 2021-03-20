Караник: снижение повторных обращений на прямые линии говорит о том, что проблемы решаются

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Снижение количества повторных обращений на прямые линии говорит о том, что проблемные вопросы решаются эффективно. Об этом сказал сегодня во время прямой телефонной линии председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Прямые телефонные линии, по словам Владимира Караника, позволяют людям получить обратную связь, донести до органов госуправления свои проблемы, ожидания и чаяния. За последние месяцы структура обращений на прямые линии не изменилась. В лидерах вопросы, касающиеся функционирования системы ЖКХ, здравоохранения, образования и транспорта.

"Пока есть звонки и обращения, требующие оперативного вмешательства и решения проблем со стороны власти, прямые линии будут проводиться", - сказал Владимир Караник. Эффективность обратной связи с жителями области, подчеркнул он, подтверждается тем, что повторных обращений становится все меньше. Это значит, что проблемные вопросы на местах решаются оперативно.

Прямые линии становятся одним из примеров доступности органов госуправления. Сегодня есть достаточно способов, чтобы донести свои проблемы до чиновников. "Есть возможность позвонить, написать, активно проводятся встречи в коллективах. Власть по-прежнему доступна и не оторвалась от нужд и чаяний людей", - заметил Владимир Караник.

Кстати, в регионе продолжат использовать новые формы обратной связи. Например, во вторник, 23 марта, председатель облисполкома поучаствует в стриме, во время которого в прямом эфире ответит на вопросы о региональной стратегии развития Гродненщины. Трансляция будет вестись в соцсетях и других площадках интернета, а также на областном телевидении.

"В Год народного единства важно объединить аудитории и разные поколения. Все-таки прямой телефонной линией пользуются чаще люди зрелого и старшего возраста, а для молодежи характерен поиск информации в интернете", - отметил Владимир Караник. По его словам, стрим - это возможность ответить в том числе и на волнующие молодое поколение вопросы.-0-