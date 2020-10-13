Караник: технопарки дают возможность претворить в жизнь инновационные идеи

13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Технопарки позволяют объединить людей с инновационными идеями и помочь им воплотить задумки в действующее производство. Такое мнение сегодня во время посещения научно-технологического парка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас на ул.Господарчей в Гродно идут строительные работы по второй очереди технопарка. В здании площадью около 6 тыс. кв.м разместятся производственные и офисные помещения, конференц-зал, опен-спейс пространство и коворкинг-центр.

"Инновационность сегодня - одно из основных направлений развития экономики. И такие технопарки - это уникальное место, где можно собрать вместе людей с идеями, с желанием развиваться, но которые не имеют достаточно возможностей, прежде всего финансовых, для того чтобы претворить свои задумки в жизнь", - отметил Владимир Караник. Задача технопарка в этом плане - поддержка, в том числе предоставление необходимой инфраструктуры на льготных условиях, налоговые преференции и даже менторское сопровождение.

"Еще один важный фактор: технопарк объединяет людей различных интересов и направлений деятельности. Ну а в последнее время все прорывные технологии зачастую возникают на стыке различных сфер, которые вместе обогащают друг друга", - заметил Владимир Караник. Он обратил внимание на то, что у Гродненской области неплохой промышленный потенциал. Разработки технопарка могут быть внедрены в производство как на действующих мощностях, так и на вновь созданных предприятиях. Тем более что в регионе, как и в целом в стране, есть запрос на новые инновационные рабочие места.

Научно-технологический парк создан в июле 2017 года на базе РУП "УНПЦ "Технолаб", учредителем которого является ГрГУ им. Янки Купалы. В 2018 году под нужды научно-технологического парка университета было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м по ул.Господарчей в Гродно. Сейчас все площади заняты резидентами.

Всего в технопарке 12 резидентов в различных сферах, в том числе IT и инновационных технологий в строительстве, электрификации транспорта, а также психологии. К слову, треть резидентов - из числа студентов университета. Чтобы студенты могли более успешно реализовывать себя, в учебные программы включаются и дисциплины, связанные с развитием инновационного предпринимательства.-0-