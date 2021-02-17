Караник: в 2020 году свыше 67% бюджета Гродненской области направили на соцсферу

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году свыше 67% бюджета региона было направлено на соцсферу. Социальная направленность бюджета сохранится и в 2021 году, сообщил сегодня журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги исполнения бюджета и социально-экономического развития региона в 2020 году, а также определили планы на 2021-й.

"В 2020 году бюджет области был выполнен с профицитом. Доходы превысили расходы на Br29 млн. Это позволило выполнить все кредитные обязательства, создать подушку безопасности на начало текущего года. Но самое главное, что доходы бюджета позволили нам профинансировать все социальные обязательства и выполнить госинвестпрограмму по строительству жилья и объектов инфраструктуры. При этом на соцсферу - здравоохранение, образование, культуру и спорт - было направлено 67,7% бюджета", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что социальная направленность бюджета региона будет сохранена и в этом году. Для того чтобы по-прежнему выполнять социальные обязательства, отмечалось на заседании исполкома, необходимо обеспечить рост реального сектора экономики.

В 2020 году, несмотря на непростые обстоятельства, в регионе удалось не допустить падения экономики. Валовой региональный продукт сложился на уровне 100,1% по отношению к 2019 году.

"Хорошо сработало сельское хозяйство. Результаты работы этой отрасли в какой-то мере компенсировали падение в сфере услуг и транспорта. Неплохой рост показала промышленность. Сейчас основная задача - проанализировать те направления, где отмечалось снижение. При этом нельзя все списать на пандемию, надо выявить недоработки, которые можно исправить в 2021 году", - отметил Владимир Караник. Он рассказал и об основных задачах на текущий год. Прежде всего необходимо обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику региона, а также реализацию инфраструктурных проектов по модернизации производств области, в частности, инвестпроектов в ОАО "Гродно Азот" и в сферах деревообработки и переработки. Также среди задач - обеспечение дальнейшего роста производства продукции животноводства и растениеводства.

В текущем году планируется возвести новые детские сады и школу, реконструировать и модернизировать медучреждения в области. Также начнется проектирование новой больницы.

Большие планы по совершенствованию дорожной инфраструктуры в регионе. В том числе планируется начать реконструкцию трассы М7, ввести в эксплуатацию новый мост через Неман в Гродно, продолжится и активный ремонт местных дорог. Все это - вклад в будущее. Ожидается, что ограничения, вызванные пандемией в мире, начнут снижаться, а значит, оживут перспективные для региона отрасли транспорта и логистики.

В связи с этим строительная отрасль также должна стать одним из драйверов экономики области. Планируется сохранить и темпы возведения жилья.-0-