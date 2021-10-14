Караник: в Беларуси принимаются беспрецедентные меры поддержки многодетных семей

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси принимаются беспрецедентные меры поддержки многодетных семей. Об этом сегодня во время торжественного приема в честь Дня матери заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень тяжело переоценить роль матери во всех аспектах жизни человека. Она дает нам жизнь, она всегда рядом во время первых шагов и первых шишек. Наряду с воспитанием детей они играют очень значимую роль в жизни общества, трудясь вместе с мужчинами во всех без исключения сферах деятельности", - сказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что День матери - праздник благодарности и признания заслуг всех женщин.

Отдельно Владимир Караник поблагодарил за нелегкий труд и многодетных матерей. "Именно они обеспечивают демографическую безопасность страны. В Беларуси принимаются беспрецедентные меры поддержки многодетных семей во всех сферах. Это и пособия, и материнский капитал, и возможности льготного решения жилищных вопросов, и совершенствование системы пенсионного обеспечения. Мы видим: это дает результат, многодетных семей в области становится больше", - обратил внимание он.

Приглашение на прием получили 25 женщин из всех районов Гродненской области. Среди них многодетные мамы, а также те, чьи дети достигли значительных успехов в различных сферах - науке, искусстве, спорте, трудовой деятельности. Кульминацией приема стало вручение ордена Матери: в торжественной обстановке награду вручили 8 жительницам области. Среди них Юлия Юрго из Вороново, воспитывающая пятерых детей - двух девочек и мальчиков-тройняшек. "У большой семьи, конечно, свои особенности. Каждому нужно уделить внимание, найти на это время. С другой стороны, дети дружные, поддерживают друг друга, помогают родителям. Что стараюсь вложить в них? Воспитываю добрыми, хорошими и честными людьми", - рассказала Юлия Юрго.

В Гродненской области на этой неделе активно проходят мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Среди них торжественные приемы, вечера-чествования, праздничные концерты, выставки, поздравительные акции и флешмобы. А в Новогрудке, к примеру, сегодня открыли музейную комнату женской славы региона. Музей объединил экспозиции о женщинах, награжденных орденом Матери, достойно воспитавших пятерых и более детей. Рассказывают здесь и о женщинах-ветеранах Великой Отечественной войны, Героях Социалистического Труда, а также удостоенных звания "Женщина года Новогрудчины". Отдельные стенды посвящены историческим личностям региона из числа прекрасной половины человечества.-0-