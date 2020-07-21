Караник: все центральные районные поликлиники Беларуси будут оснащены компьютерными томографами

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие полтора месяца постепенно все центральные районные поликлиники Беларуси будут оснащены компьютерными томографами. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр напомнил, что недавно между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и бизнесменом Михаилом Гуцериевым была достигнута личная договоренность о поставке в нашу страну десяти компьютерных томографов. По словам Владимира Караника, два аппарата будут установлены в стационарах, а восемь - в центральных районных поликлиниках Минска. "Таким образом, в Минске в ближайшие полтора месяца все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы", - подчеркнул он.

Владимир Караник отметил, что в Беларуси продолжается строительство и модернизация учреждений здравоохранения - 250 объектов за последние пять лет. Эта работа будет вестись и дальше.

Как сообщалось, первый из десяти томографов уже установлен в новом неврологическом корпусе 5-й клинической больницы Минска. Оборудование, производящее 128 срезов за оборот, обеспечивает высокое качество исследований для любой категории пациентов.-0-