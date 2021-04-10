Караник: выстроенная в Беларуси система позволяет сохранить и приумножить леса

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лес сегодня - один из брендов Беларуси, важно его не просто сохранить, но и приумножить. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия акции "Неделя леса" проходят по всей территории области. Одни из самых масштабных посадок - в районе агрогородка Гожа в Гродненском районе. В 2019 году серьезный пожар повредил здесь 775 га леса. В соответствии с рекомендациями лесовосстановление на гарях проводится на второй и третий год после пожара. В этом году здесь высаживают саженцы березы и сосны. Поддержали акцию и представители Гродненского облисполкома.

"Очень люблю лес. При любой возможности выбираюсь сюда. Неважно, прогулка это или сбор грибов - всегда отдыхаешь душой. Не случайно, лес - один из брендов Беларуси. В Гродненской области, например, леса занимают более трети всей территории. И я очень рад, что в стране выстроена система, позволяющая эти леса сохранить и приумножить", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул важность таких акций как "Неделя леса". По его словам, каждый поучаствовавший в посадке леса, его уборке, в дальнейшем будет относиться к окружающей природе более рачительно и бережно.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 3 по 10 апреля. Организатором традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. Главная цель - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду.

В Гродненской области за неделю к акции присоединились свыше 8 тыс. человек. Новые леса высажены на площади около 650 га. В целом по области основную часть вновь создаваемых лесов составляют хвойные насаждения, твердолиственные породы, в том числе дуб, клен, ясень, а также березовые и ольховые насаждения. Кроме основных лесообразующих пород создаются лесные культуры из редко встречаемых в стране пород - бука европейского, лиственницы, клена, липы и березы карельской.

Лесоводы Гродненской области располагают всем необходимым для возобновления лесов в регионе. В области есть 9 базисных питомников общей площадью почти 200 га. В прошлом году лесхозы вырастили 44 млн сеянцев и саженцев.-0-

Фото Леонида Щеглова