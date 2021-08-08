Караник заявил, что ситуация в коллективе ОАО "Гродно-Азот" абсолютно спокойная

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмоции в коллективе ОАО "Гродно-Азот" схлынули, настроения спокойные. Об этом председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я встречался с работниками ОАО "Гродно-Азот" не один раз (и не только этого предприятия). В свое время были, конечно, эмоции ярко выраженные. Сейчас ситуация в коллективах абсолютно спокойная", - заверил глава региона.

Он отметил, что в прошлом году, попадая в "агрессивно настроенную аудиторию", никогда не мог добиться от людей ответа на один вопрос: что будут делать сторонники перемен, если победят.

"Когда начинаешь на фактах показывать, как меняется страна за последние 20, 15, даже за последние 5 лет, все признают: "Ну, да, поменялась", - добавил Владимир Караник. - Все понимают, что это эмоции. Революции, перевороты задумываются романтиками, осуществляются фанатиками, а плодами их пользуются проходимцы".

Для иллюстрации он привел расклад, что случится, если, гипотетически, доходы ОАО "Гродно-азот" упадут в два раза ("сейчас, по итогам 7 месяцев они демонстрируют положительную динамику - и по экспорту, и по чистой прибыли, и по снижению затрат"). "В таком случае бюджет недополучит всего лишь 9%. Люди же потеряют от 25% до 30% в зарплате. А если посмотреть мультипликационный эффект: частично бюджет недополучит налога на прибыль, но гораздо больше недополучит Фонд социальной защиты населения", - подчеркнул Владимир Караник.

В целом, по его словам, люди на всей территории Гродненского региона успокоились. "На Гродненщине живут очень разумные, добрые и очень трудолюбивые люди. И они во многом в силу своих качеств оказались не способны противодействовать грязным политтехнологиям. Понятно, что у многих эмоции били через край. Но со временем многое было сделано средствами массовой информации, да и люди сами начинали задумываться и сопоставлять разные факты. И пришло понимание, что решение серьезных вопросов на улице - это путь в никуда. Эмоции - плохой советчик в вопросах определения будущего страны", - заключил Владимир Караник.-0-