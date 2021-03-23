Караник: значимые инвестпроекты нужно реализовать в каждом районе Гродненской области

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На ближайшую пятилетку поставлена задача реализовать в каждом районе как минимум один значимый инвестиционный проект. Об этом сегодня сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время прямого эфира на ТВ и в соцсетях на тему стратегии развития региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основная задача на ближайшую пятилетку в регионе - запустить новый инвестиционный цикл. "Необходимо подготовить новые проекты, которые будут экономически эффективны, позволят обеспечить дальнейшее развитие региона, создание новых рабочих мест. Стоит задача реализации в каждом районе как минимум по одному значимому инвестиционному проекту", - отметил Владимир Караник.

Конкретные наработки уже есть. В Гродно, например, планируется строительство нового азотного комплекса. Успешно в области реализуется несколько проектов по деревообработке. Продолжат модернизацию перерабатывающих предприятий региона. Запланирован и ряд инфраструктурных проектов, причем внимание будет уделяться не только областному центру, но и районам. Также активно продолжат развитие логистического потенциала региона.

Владимир Караник обратил внимание, что будут продолжаться проекты, направленные на организацию тесной связи между властью и жителями региона.

"Сегодня созданы комфортные условия для диалога жителей области с органами госуправления. Это прямые линии, выездные приемы, возможность подать письменные обращения. Однако постоянно внедряются новые методы. Среди них, в частности, диалоговые площадки, которые сделали постоянно действующими. Также внедряем технологию таких онлайн-стримов. Если такой формат будет признан эффективным, то мы продолжим подобную практику на регулярной основе", - отметил Владимир Караник.

Во время стрима поступало множество вопросов на различную тематику - от ЖКХ и состояния дорог, развития экономики, совершенствования системы здравоохранения, развития спорта и туризма до более личных тем.

Владимир Караник подчеркнул, что ни одно обращение не останется без внимания. Все вопросы будут обработаны, систематизированы, а ответы на них опубликуют на портале облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова

Первый электробус на дорогах Гродно появится в этом году

Решение о проведении фестиваля национальных культур примем с учетом эпидситуации - Караник

В Гродно планируют построить новую больницу