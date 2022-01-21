Каранкевич: для развития энергосистемы необходимы цифровизация и автоматизация

21 января, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития газовой отрасли - цифровизация и автоматизация технологических процессов. Таким мнением с журналистами поделился министр энергетики Виктор Каранкевич во время рабочей поездки на Могилевскую газонаполнительную станцию филиала ПУ "Могилевгаз" РУП "Могилевоблгаз", передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Каранкевич и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко ознакомились с работой станции, реализацией ключевых мероприятий по ее модернизации. Пристальное внимание - вопросам автоматизации технологических процессов.

Виктор Каранкевич и Анатолий Исаченко во время ознакомления с работой

"Министерство энергетики уделяет большое внимание внедрению в организациях энергосистемы современных технологий автоматизации и цифровизации технологических процессов. Эта работа широко организована в газовой отрасли. Освоение передовых технологических решений осуществляется на всех уровнях - от производственных процессов для обеспечения надежности и бесперебойности газоснабжения до сервисных центров для повышения качества обслуживания потребителей, - подчеркнул министр энергетики. - Могилевская газонаполнительная станция - хороший пример автоматизации производственных процессов. Здесь внедрена система автоматической идентификации, контроля и учета баллонов сжиженного газа на основе применения маркировки тары - низкочастотных RFID-меток. Каждый баллон имеет свой электронный паспорт, что дает возможность отслеживать весь маршрут его передвижения: от производства до поставки потребителю".

Как отметил Виктор Каранкевич, это пилотный проект. "В текущем году данная технология будет внедряться и на других газонаполнительных станциях страны. Таким образом будет сформирована единая автоматизированная система, использование которой позволит снизить производственные издержки, повысить эффективность работы станций и их безопасность".

Проведенная модернизация производства повысила эффективность работы предприятия, сократила производственные издержки, помогла в освоении новых технологий. "Находящиеся в эксплуатации и приобретенные газовые баллоны получили привязку к электронной базе данных по номеру. На каждый такой баллон создан электронный паспорт с внесенными характеристиками", - пояснил главный инженер РУП "Могилевоблгаз" Егор Изергин.

На сегодняшний день радиочастотные метки установлены на 80,5 тыс. газовых баллонов - это 60% от их общего количества. Маркировку планируется завершить к концу первого полугодия текущего года. Это позволит обеспечить полную автоматизацию процесса наполнения баллонов и их доставки населению.

Могилевская газонаполнительная станция производит сжиженный газ в баллонах емкостью 50, 27, 12 и 5 л. "В 2021 году объем реализации сжиженного газа вырос на 10,3% по сравнению с предыдущим годом и составил почти 700 т", - отметил главный инженер.

Проектная годовая производительность станции составляет почти 20 тыс. т., в том числе в баллонах - 10 тыс. т. и 9,6 тыс. т для снабжения потребителей сжиженного углеводородного газа, газифицированных от резервуарных установок.

В перспективе на ГНС будет проводиться дальнейшая модернизация, закупаться современное оборудование для снижения трудозатрат. Планируется дальнейшее снижение издержек и повышение эффективности использования материальных и финансовых ресурсов.-0-

Фото Олега Фойницкого