Каранкевич: вакцинация от COVID-19 - это забота о себе и близких

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация против COVID-19 - это забота о себе и своих близких. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Гродненской ТЭЦ-2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Основное средство, которое помогает минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, - это вакцинация. Она уменьшает вероятность тяжелой формы заболевания и снижает скорость передачи вируса. Прививаясь, мы заботимся не только о себе, но и о своих близких", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

В стране созданы необходимые условия для получения прививки всеми желающими. Прививочные пункты работают в поликлиниках, больницах, крупных торговых и развлекательных центрах, на предприятиях. При этом можно выбрать, чем прививаться.

"Решение о прививке каждый принимает сам. Однако для большинства граждан вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты себя, родителей, друзей и коллег по работе от коронавируса", - добавил министр.-0-

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