Караоке, угощения и полные портфели - акцию к 1 сентября проведут детский фонд и БСЖ в Гомеле

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительную акцию "Соберем школьный портфель" для 60 ребят из разных уголков региона проведет сегодня Гомельское областное отделение Белорусского детского фонда, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Торжественное вручение портфелей и школьных принадлежностей пройдет в Arena Hall, где соберутся дети-сироты и ребята с инвалидностью из Рогачевского, Речицкого, Буда-Кошелевского, Чечерского, Хойникского и Светлогорского районов. По традиции организаторы стараются создать для детей праздник перед новым учебным годом. В клубе ребят ждет насыщенная игровая программа, также они смогут почувствовать себя артистами и спеть в караоке. В сегодняшнем меню любимые угощения: картошка фри, шашлычок, сладости, мороженое.

Благотворительная акция "Соберем школьный портфель" с участием организаций, предприятий и неравнодушных горожан - обязательный пункт в работе Гомельского областного отделения Белорусского детского фонда на каждый год. Мероприятия проводятся с 2003 года. За это время новые ранцы с необходимым для учебы набором принадлежностей и канцелярии получили более 1,2 тыс. детей.

В этом году добрую традицию детского фонда поддержали первичная организация профсоюза АУП Гомельского филиала РУП "Белтелеком", ОАО "Галантэя", ОАО "Полеспечать", РУП "Белпочта", управление филиала Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ОАО "Коминтерн", Белорусская нотариальная палата.

Акция продолжается. Наполнены еще около 30 портфелей, которые в ближайшее время будут вручены учащимся начальных классов школ Гомельской области.

Накануне представители Гомельской областной организации Белорусского союза женщин в рамках республиканской акции "Собери портфель школьнику" вручили комплекты школьных принадлежностей детям из малообеспеченных и многодетных семей в Ветковской гимназии и Ирининской гимназии (Гомель). Сегодня в картинной галерее имени Г. Ващенко председатель областной организации БСЖ Елена Кличковская и члены президиума региональной структуры поздравят приглашенных ребят с наступающим Днем знаний и передадут им полезные подарки.-0-