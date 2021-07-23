Кардиоцентр откроют в Могилевской областной больнице в ноябре

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Кардиохирургический и кардиотерапевтический корпусы Могилевской областной клинической больницы планируют сдать в ноябре этого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач учреждения здравоохранения Анатолий Кулик.

"Два новых здания, которые соединены между собой, объединят в себе все кардиологические службы, которые на данный момент разбросаны практически по всему городу. Мы объединим кардиохирургическое и кардиотерапевтическое отделения. Здесь же будет работать консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимация. Это позволит создать на базе областной клинической больницы кардиоцентр, которого так не хватало в регионе", - отметил Анатолий Кулик.

Сейчас идут работы по возведению здания. Одна из его частей - четырехэтажная. Здесь будет размещаться кардиохирургический корпус. На данный момент уже идут работы по отделке этой части постройки, параллельно закупается современное медицинское оборудование. Во втором блоке, где разместится кардиотерапевтический корпус, тоже идут активные строительные работы - все проходит в соответствии с графиком. Сдача объекта запланирована на ноябрь текущего года", - подчеркнул главврач.

Необходимость в таком центре в регионе назрела давно. В год в операционных Могилевской областной клинической больницы проводится более 17 тыс. операций. Почти 60% от всех заболеваний в области - это патологии сердечно-сосудистой системы. "Появление новых площадей позволит поднять на новый уровень оказание помощи пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы. Сейчас лист ожидания операций на открытом сердце составляет 18 месяцев - это все внеплановые оперативные вмешательства. С началом работы новых отделений его можно будет сократить до нескольких месяцев. Появление нового оборудования позволит нам на месте оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь для жителей всего региона - сейчас сотрудники нашей больницы проходят необходимое обучение", - отметил Анатолий Кулик.

На здание будет затрачено около Br30 млн из республиканского и областного бюджетов, спонсорской помощи. Еще Br17 млн - на закупку оборудования.-0-