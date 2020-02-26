Карлюкевич: в Минской области в качестве СМИ может быть зарегистрировано больше сетевых изданий

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области может быть больше сетевых изданий, зарегистрированных как средство массовой информации. Такое мнение выразил министр информации Александр Карлюкевич на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Минского облисполкома Лариса Коршун.

Александр Карлюкевич отметил, что региональные средства массовой информации остаются инструментом воздействия на общественно-политическую ситуацию в районах. "Меня радует, что в Минской области понимают, что такое конвергентность, что редакция районной газеты должна работать над информационным наполнением не только газеты, но и сайта. В регионе всегда много различных инициатив, которые касаются культурной, просветительской сферы, идеологической работы и информационных вопросов, - сказал Александр Карлюкевич. - Не так давно мы проводили областной семинар о роли региональных СМИ в социально-экономическом развитии региона. На этом семинаре была видна активность и печатных, и электронных СМИ вашего региона. Надеюсь, в 2020 году информационная и идеологическая сферы Минской области достойно выдержат все экзамены".

СМИ Минской области представлены областной газетой "Мінская праўда", 22 районными и жодинской городской газетами, областной радиостанцией "Минская волна", 19 редакциями местного радиовещания, шестью региональными телевизионными студиями. Выходят пять многотиражных газет, учредителями которых выступают трудовые коллективы ведущих промышленных предприятий области. Услуги кабельного телевидения оказывают населению 27 субъектов хозяйствования.

Региональные СМИ Минщины усиленно работают в интернете. Если в 2018 году средняя посещаемость сайтов региональных СМИ составляла 475 уникальных посетителей в сутки, то цифры этого года более чем в два раза выше - 1100 без учета работы сайта MLYN.BY, средняя посещаемость которого составляет более 12 тыс. пользователей в день. В области также работают три сетевых издания.

Важным этапом развития СМИ региона стало создание Инновационного медийного кластера Минской области. Его деятельность направлена на совершенствование работы редакций, получение теоретических и практических знаний, использование инновационных подходов. Инициаторы создания кластера - факультет журналистики БГУ и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Частью деятельности кластера станет создание совместных творческих и научных проектов, отвечающих интересам его участников.

Финансово-экономическое положение прессы региона можно охарактеризовать как устойчивое. По итогам работы за январь - декабрь 2019 года все редакции области являются самоокупаемыми.-0-