ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 26 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:31 Россиянка Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону в "Раубичах" Спорт
18:28 В Минской области в 2019 году средняя зарплата выросла более чем на 13% Регионы
18:12 Национальный отбор на международные конкурсы "Славянского базара" прошел в Молдове Культура
18:09 Карлюкевич: в Минской области в качестве СМИ может быть зарегистрировано больше сетевых изданий Регионы
18:05 Ковальчук о проведении ЧЕ по биатлону: в крови белорусов помогать в трудную минуту Спорт
18:03 Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах" Спорт
17:52 Легковушка столкнулась с автобусом в Пинске Происшествия
17:52 "Белнефтехим" договорился с азербайджанской Socar о поставке 160 тыс. т нефти Экономика
17:48 Нефть без премии в Беларусь будут поставлять в I квартале еще 5 российских компаний Экономика
17:48 В Беларуси учреждены знамена территориальной обороны областей и Минска Президент
17:47 Единые правила указания сроков годности лекарств установлены в ЕАЭС Общество
17:43 "Евровидение" в Беларуси было бы интересно провести под открытым небом - Эйсмонт Культура
17:38 Минэнерго и депутаты Европарламента обменялись мнениями по вопросам строительства БелАЭС Общество
17:36 Минздрав не рекомендует белорусам посещать Республику Корея и Иран Общество
17:30 Совмин определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества Экономика
17:26 Выездные приемы позволяют контролировать, как выполняются решения Президента на местах - Сергеенко Регионы
17:22 Объявлено расписание финального тура Молодежной волейбольной лиги в Минске Спорт
17:15 Гомельский регион будет развивать сотрудничество с Чуйской областью Кыргызстана Регионы
17:11 Минчанин украл автомобиль, чтобы отремонтировать свой Происшествия
17:03 Белорусская цементная компания открыла представительство в Польше Экономика
16:58 МАРТ рассчитывает на принятие программы развития конкуренции в 2020 году Экономика
16:51 Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Спорт
16:48 На пути к финалу чемпионата Беларуси придется непросто - главный тренер ХК "Неман" Спорт
16:43 Могилевская область в 2019 году выполнила 4 из 6 ключевых показателей социально-экономического развития Регионы
16:39 Реализованный в Гродно проект по подготовке учителей аграрных классов может стать международным Регионы
16:27 Современная экипировка поможет хоккеистам показать результат, которого ждут болельщики - Савилов Спорт
16:19 Два белорусских арбитра будут работать на матчах ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии Спорт
16:16 Двух иранцев с поддельными паспортами Багамских островов задержали в Национальном аэропорту Минск Происшествия
16:13 Контактная группа по Украине начала заседание в Минске Политика
16:08 Объявлен интеллектуальный конкурс "MobiКвиз", победитель которого отправится в Оксфорд Общество
Все новости
Все новости
Регионы
26 февраля 2020, 18:09

Карлюкевич: в Минской области в качестве СМИ может быть зарегистрировано больше сетевых изданий

Александр Карлюкевич. Фото из архива
Александр Карлюкевич. Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области может быть больше сетевых изданий, зарегистрированных как средство массовой информации. Такое мнение выразил министр информации Александр Карлюкевич на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Минского облисполкома Лариса Коршун.

Александр Карлюкевич отметил, что региональные средства массовой информации остаются инструментом воздействия на общественно-политическую ситуацию в районах. "Меня радует, что в Минской области понимают, что такое конвергентность, что редакция районной газеты должна работать над информационным наполнением не только газеты, но и сайта. В регионе всегда много различных инициатив, которые касаются культурной, просветительской сферы, идеологической работы и информационных вопросов, - сказал Александр Карлюкевич. - Не так давно мы проводили областной семинар о роли региональных СМИ в социально-экономическом развитии региона. На этом семинаре была видна активность и печатных, и электронных СМИ вашего региона. Надеюсь, в 2020 году информационная и идеологическая сферы Минской области достойно выдержат все экзамены".

СМИ Минской области представлены областной газетой "Мінская праўда", 22 районными и жодинской городской газетами, областной радиостанцией "Минская волна", 19 редакциями местного радиовещания, шестью региональными телевизионными студиями. Выходят пять многотиражных газет, учредителями которых выступают трудовые коллективы ведущих промышленных предприятий области. Услуги кабельного телевидения оказывают населению 27 субъектов хозяйствования.

Региональные СМИ Минщины усиленно работают в интернете. Если в 2018 году средняя посещаемость сайтов региональных СМИ составляла 475 уникальных посетителей в сутки, то цифры этого года более чем в два раза выше - 1100 без учета работы сайта MLYN.BY, средняя посещаемость которого составляет более 12 тыс. пользователей в день. В области также работают три сетевых издания.

Важным этапом развития СМИ региона стало создание Инновационного медийного кластера Минской области. Его деятельность направлена на совершенствование работы редакций, получение теоретических и практических знаний, использование инновационных подходов. Инициаторы создания кластера - факультет журналистики БГУ и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Частью деятельности кластера станет создание совместных творческих и научных проектов, отвечающих интересам его участников.

Финансово-экономическое положение прессы региона можно охарактеризовать как устойчивое. По итогам работы за январь - декабрь 2019 года все редакции области являются самоокупаемыми.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
заседания интернет Карлюкевич Министерство информации Минская область сайты СМИ
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минской области в 2019 году средняя зарплата выросла более чем на 13%
Игорь Сергеенко Выездные приемы позволяют контролировать, как выполняются решения Президента на местах - Сергеенко
Фото из архива Гомельский регион будет развивать сотрудничество с Чуйской областью Кыргызстана
Руслан Страхар. Фото из архива Могилевская область в 2019 году выполнила 4 из 6 ключевых показателей социально-экономического развития
Фото Гродненского областного института развития образования Реализованный в Гродно проект по подготовке учителей аграрных классов может стать международным
Фото из архива Межведомственное антитеррористическое учение проводят в Каменецком районе
Главное
Во время назначений От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД
Выездные приемы позволяют контролировать, как выполняются решения Президента на местах - Сергеенко
Правительство рассчитывает на вхождение Беларуси в топ-5 стран по объему операций ЕБРР - Румас
Продажа и проверка билетов онлайн теперь доступна в троллейбусах и автобусах Витебска
Топ-новости
Нефть без премии в Беларусь будут поставлять в I квартале еще 5 российских компаний
В Беларуси учреждены знамена территориальной обороны областей и Минска
Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начнет работу уже весной
В Беларусь пришел новый игрок рынка грузовиков для международных перевозок
Совмин определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества
Единые правила указания сроков годности лекарств установлены в ЕАЭС
Технологию домашнего мониторинга плода внедрят для беременных в Минской области
"Евровидение" в Беларуси было бы интересно провести под открытым небом - Эйсмонт
РЕПОРТАЖ: Не спрятаться, не скрыться: как работают эксперты-автотехники в Могилеве
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Минздрав не рекомендует белорусам посещать Республику Корея и Иран
Весне навстречу! Столичный комплекс "Маяк Минска" в последний день зимы приглашает на Масленицу
Dana Holdings – официальный партнер Национального павильона Беларуси на ЭКСПО-2020
Дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 27 февраля
Медик: 80% опухолей груди женщины обнаруживают самостоятельно
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.