Карнавальный забег в Минске собрал более 300 человек

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карнавальный забег прошел в столичном парке имени 900-летия Минска, сообщили БЕЛТА организаторы.

Старт мероприятию был дан возле новогодней елки у "Чижовка-Арены".

Для участия зарегистрировались более 300 человек. Из них около 250 (люди от 19 до 70 лет) замахнулись на дистанцию в 12 км. Еще около 80 человек (дети и пожилые) решили пробежать 1 км.

Участники нарядились в костюмы сказочных героев: Снегурочек, Дедов Морозов, единорогов, эльфов, снеговиков и других персонажей.

Победители и призеры во всех возрастных группах и на разных дистанциях были определены в зависимости от времени бега. Лучших наградили медалями и грамотами.

Организаторы - Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района и клуб любителей бега "Аматар".-0-