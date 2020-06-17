Карпенко: необходимо более эффективно использовать ресурсные центры

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня необходимо более эффективно использовать ресурсные центры, созданные на базе профессиональных лицеев и колледжей. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с педагогическим коллективом Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня необходимо более эффективно использовать ресурсные центры, созданные на базе профессиональных лицеев и колледжей. Следует использовать и расширять возможности для предоставления образовательных услуг учащимся из других учреждений профобразования и налаживать необходимые контакты с профильными вузами", - сказал Игорь Карпенко.

Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей готовит рабочие кадры по шести специальностям для организаций и предприятий агропромышленного комплекса, общественного питания, торговли и транспорта Минской области. За последние пять лет учреждением образования подготовлено 556 квалифицированных рабочих, всем выпускникам предоставлено первое рабочее место.

Министр ознакомился с материально-технической базой лицея и условиями, созданными для обучения и воспитания будущих специалистов. Он осмотрел выставку технического творчества учащихся, посетил учебные кабинеты "Правила безопасности дорожного движения" и "Учебный магазин". Для обеспечения современного образовательного процесса в лицее с 2007 года работает ресурсный центр производственного обучения по квалификациям "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "машинист экскаватора" и "водитель погрузчика". Центр располагает тракторами и самоходными сельхозмашинами, агрегатируемыми сельхозмашинами и тренажерами-симуляторами. На его базе только в этом учебном году занимались 366 учащихся из 10 учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Минской области.

"Нам необходимо и дальше развивать и оснащать ресурсные центры, поскольку это более рациональный путь использования высокотехнологичного оборудования для подготовки квалифицированных кадров для национальной экономики", - отметил министр.

Игорь Карпенко напомнил, что 15 июня стартовала приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования. "В системе профессионального образования у нас есть гибкий набор: в процессе приема документов мы можем скорректировать цифры так, чтобы ни один ребенок, не поступающий в среднее специальное или высшее учебное заведение, не остался за бортом для обучения определенным профессиям", - добавил он.

Во время рабочей поездки министр также встретился с руководителями учреждений образования Червенского района.-0-