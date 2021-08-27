Карпенко о мерах безопасности в столичном образовании: в школах должна быть дисциплина 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установка дополнительных систем безопасности в столичных школах призвана обеспечить дисциплину и порядок в учреждениях. Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко перед открытием городского форума педагогических работников "Столичное образование: единая стратегия будущего", который проходит в Минском городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.





Совершенствование систем безопасности в столичных школах с этого учебного года (турникеты, видеокамеры, дополнительная охрана) призваны максимально устранить всякую возможность причинения ущерба детям и имуществу учреждения образования, отметил министр. "Надо создавать условия, чтобы ребенку было комфортно в школе, исключить какое-то негативное воздействие. Но в основе то, о чем говорил Президент: в школе должна быть дисциплина и порядок. И если кто-то решил установить свой устав в этой школе, значит, ему там не место. Надо четко понимать: если вы пришли в школу, значит, у вас есть определенные обязанности, вы должны учиться, осваивать знания в соответствии с программой. Есть определенные требования, корпоративная культура", - подчеркнул Игорь Карпенко.









Он подчеркнул, что сохраняется норма, по которой родитель имеет право знакомиться с содержанием образовательного процесса. То есть попасть в школу можно, но "в порядке, установленном учреждением образования". Заранее предупредив и договорившись о визите. Или в шестой школьный день, например.

"Столица, как и все регионы будет реализовывать общие задачи, которые стоят перед системой образования", - добавил Игорь Карпенко. Он уточнил, что это и вопросы качества образования, в том числе с учетом международного опыта, и разработка государственного школьного стандарта, государственной программы патриотического воспитания населения (с возможностью бюджетного финансирования экскурсий по знаковым местам Беларуси - предполагается внедрить своеобразный "дневник путешественника"), и подготовка кадров. Например, больше внимания будет уделено психолого-педагогической подготовке специалистов. "Серьезное внимание уделим девиациям, с которыми не каждый может работать. Нас волнует суицидальное поведение, буллинг, тема противоправной деятельности, пагубных зависимостей, с которыми обычный педагог и психолог не всегда может справиться. Здесь нужны кризисные психологи. Мы такую подготовку начали: такие специалисты будут сосредоточены в социально-педагогических центрах", - уточнил министр.

Пленарное заседание форума проходит в формате диалоговой площадки. Оно объединило более тысячи участников в зале, а также подключенных в режиме реального времени дистанционно еще с пяти диалоговых площадок.









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

В фойе дворца развернулась выставка "Адреса инновационного опыта" в форме интерактивных площадок и мастер-классов. Состоялась и церемония награждения педагогических работников с вручением наград Министерства образования, горисполкома, горсовета депутатов, комитета по образованию Мингорисполкома и профсоюзов.-0-