Карпенко открыл компьютерный класс в Семеновичской базовой школе

10 мая, Узденский район /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко открыл сегодня компьютерный класс в Семеновичской базовой школе Узденского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Для занятий информатикой в школу поступило 7 компьютеров от Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В конце марта на прием граждан к министру пришла учитель информатики этого учебного заведения Галина Староверова с просьбой о приобретении для школы новых компьютеров. И сегодня компьютерный класс был открыт.

"Мы действительно серьезно занимаемся вопросами информатизации и компьютеризации учреждений образования. Сейчас идет масштабный проект по модернизации школ, особенно сельских. Кроме этого, мы разработали концепцию IT-образования. В ее рамках ведется подготовительная работа по оснащению всех учреждений образования техническими средствами и технологиями, которые будут внедряться в образовательный процесс и способствовать тому, чтобы качество образования повышалось. Смотрим на то, чтобы в небольших школах тоже были созданы равные возможности для детей в получении качественного образования и подготовки к выходу в самостоятельную жизнь", - сказал Игорь Карпенко.

Школьники получили сегодня в подарок и набор мячей. Кроме того, состоялась церемония принятия учеников 4-го класса в ряды Белорусской республиканской пионерской организации. "В канун Дня Государственного герба и Государственного флага Беларуси во всех учреждениях образования проходят различные патриотические мероприятия: приемы в ряды БРПО и члены БРСМ. Мы отпраздновали большой праздник - День Великой Победы. Организованы встречи с ветеранами, уроки мужества, молодежь занимается изучением биографий своих ближайших родственников, дедов и прадедов в рамках акции "Беларусь помнит!", - отметил министр.

В Семеновичской базовой школе обучаются 74 ученика. "В таких небольших школах есть определенные традиции, интересные наработки, в том числе в плане взаимодействия с родителями. В частности, папа одной из учениц - член Союза художников - представил здесь свою выставку и оказывает содействие школе в художественном образовании детей. Это все немаловажно с точки зрения поддержки таких малокомплектных сельских школ", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Он вспомнил, что когда-то и сам начинал трудовую деятельность в сельской школе в Полоцком районе. "В 17-летнем возрасте до армии я целый год работал пионервожатым в сельской школе, поэтому для меня трогательно прочувствовать эту особую атмосферу. Такие школы, действительно, особенные: здесь каждый ребенок на виду, учителя каждого знают и с каждым взаимодействуют", - добавил министр.-0-

Фото Андрея Покумейко