Карпенко: память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС делает наш народ сплоченнее и сильнее

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко принял участие в митинге, посвященном 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС и торжественной церемонии закладки яблоневой аллеи в рамках проекта "Голоса ушедших деревень" в Ветке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"35 лет назад мир пережил крупнейшую по масштабам и последствиям техногенную катастрофу - взрыв реактора на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день мы скорбим и сострадаем всем, кому пришлось пережить эту трагедию, благодарим участников ликвидации последствий чернобыльской аварии. Они проявили мужество и героизм, предотвратили дальнейшее распространение радиации", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, чернобыльская трагедия призвала нас извлечь бесценные уроки на будущее. "Ведь последствия радиационной катастрофы еще не преодолены до конца и не утратили своей актуальности. Большое количество населенных пунктов в южных регионах Беларуси пострадали. Часть сельскохозяйственных земель до сих пор выведены из оборота. Часть деревень и поселков была оставлена своими жителями. А это их дома, их кров, их малая Родина. Так было и об этом нельзя забыть, - отметил министр. - Несмотря на прошедшие три десятилетия, восстановление загрязненных территорий, возрождение экономики и обеспечение безопасных условий для жителей пострадавших районов является одним из приоритетных направлений деятельности Президента и правительства. И не случайно Президент в эти дни находится в этих регионах".

Игорь Карпенко подчеркнул, что во многих населенных пунктах Беларуси в память об отселенных после аварии деревнях установлены монументы и памятные знаки. "Реализуется государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Большая работа по сохранению памяти проводится сотрудниками Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова и Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С.Выготского. По их инициативе с 2015 года в вашем районе реализуется эколого-краеведческий проект "Голоса ушедших деревень", в результате которого создан банк данных по культуре и традициям населенных пунктов региона, которые были отселены в связи катастрофой на Чернобыльской АЭС. И сегодня как бесценный урок людям и предостережение будущим поколениям в вашем городе мы заложим аллею из яблонь, символизирующих населенные пункты, пострадавшие от этой катастрофы", - сказал он.

Министр добавил, что эта трагическая дата заставляет нас в суматохе повседневной жизни остановиться и задуматься о смысле жизни. "Жить нужно так, чтобы не оставлять за спиной руины и мертвые города. Жить нужно во имя созидания, во имя будущих поколений. Этот день навсегда будет объединять всех живущих одним воспоминанием, одной печалью и надеждой. И пока мы сохраняем память о подобных катастрофах, о тех людях, которые преодолевали последствия этой катастрофы, - это делает наш народ сплоченнее. В единстве наша сила и мощь", - заключил Игорь Карпенко.-0-