Карпенко поздравил воспитанников Кривичского спецпрофтехучилища с новогодними праздниками

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко во время благотворительной акции "Наши дети" посетил Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа. Он поздравил воспитанников центра с новогодними праздниками и презентовал подарки для учебы и здоровья, передает корреспондент БЕЛТА.

"С этим учреждением мы познакомились, когда я еще работал заместителем председателя Мингорисполкома. С той поры мы постоянно поддерживаем связь, - рассказал журналистам Игорь Карпенко. - И когда я был министром, данное учреждение находилось в прямом подчинении. Даже сейчас эти традиции не меняются и наша дружба продолжается, ведь дети требуют особой заботы, особенно эти ребята, которые оказались в лечебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Здесь они проходят курс обучения, реабилитации и параллельно осваивают профессию. Это одно из таких новшеств, которое мы совместно с педагогическим коллективом реализовали непосредственно в Кривичах, чтобы ребята имели возможность получить рабочую специальность и чтобы, выйдя отсюда, они смогли социализироваться, устроиться в жизни".

Игорь Карпенко отметил, что бывает здесь не только во время акции "Наши дети": "По традиции мы приезжаем сюда и в день защиты детей, всячески поддерживаем связь".

К слову, воспитанники Кривичского профтехучилища совсем недавно приезжали на елку в Минский цирк. Ребята в течение года посещают театры, музеи и другие учреждения. По словам председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, такие мероприятия важны не только с точки зрения реабилитации, но и социализации.

"Ежегодно к нам приезжает Игорь Васильевич, чтобы поздравить наших воспитанников с новогодними праздниками. Он всегда интересуется жизнью детей и тем, как развивается наше учреждение, - отметил директор учреждения Андрей Дубаневич. - Со своей стороны мы готовим новогоднее представление и небольшой концерт. Для ребят такие встречи не просто важны, они жизненно необходимы. Дети должны видеть, что государство заботится о них, не оставляет и пытается помочь. Представители власти показывают и направляют детей, чтобы они понимали, как можно скорректировать свою жизнь и судьбу, чтобы в дальнейшем стать примером для своей семьи. Есть много случаев, когда ребята, которые вышли от нас, неплохо устроились в жизни. Некоторые из них стали волонтерами. Теперь они лично приезжают сюда с благотворительными организациями".

Перед началом праздничного концерта Игорь Карпенко вручил сертификат на велотренажер. Кроме того, он пожелал ребятам хорошей учебы и стремлений совершенствовать себя. Учреждение посетили также заместитель министра образования Александр Кадлубай, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский и первый проректор БГПУ Светлана Коптева. Они вручили ребятам подарки - принтер, спортивный инвентарь, книги и, конечно, сладости.

В Кривичском профтехучилище сейчас находятся 38 воспитанников в возрасте от 12 до 18 лет. Четвертая часть из них - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети и подростки сюда направляются по решению суда за правонарушения или преступления, не представляющие особую опасность для общества. Как правило, это появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, употребление токсических, наркотических веществ, мелкое хулиганство, мелкие хищения. С воспитанниками работает большая социально-педагогическая и психологическая служба. Несовершеннолетние находятся здесь максимум два года, но не дольше, чем до достижения 18 лет.

Дети, которые до попадания в спецучилище обучались в лицеях и колледжах, проходят здесь курсы профподготовки, получают профессию слесаря по ремонту автомобилей, штукатура-маляра, плиточника-облицовщика, овощевода. С 2018 года расширилась подготовка по ряду строительных специальностей. Можно получить и две специальности. По выходу из учреждения подростки восстанавливаются по месту учебы или трудоустраиваются, если достигли 18 лет.

По решению суда несовершеннолетние могут покинуть учреждение досрочно в связи с успешным освоением программы, успехами в учебе, образцовым поведением. Дальнейшую их судьбу работники училища отслеживают в течение года. Повторно возвращаются в подобные учреждения всего до 1% бывших воспитанников.-0-

Фото Оксаны Манчук