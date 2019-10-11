Карпенко: прорабатывается вопрос строительства студенческих общежитий в Минске

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В правительстве прорабатывается вопрос строительства нескольких студенческих общежитий в Минске, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В правительстве прорабатывается вопрос строительства дополнительных общежитий в Минске. Это связано с тем, что в вузы активно поступают зарубежные граждане, - сказал Игорь Карпенко. - Чтобы создать более благоприятные условия для проживания студентов, мы сейчас прорабатываем вопрос строительства как минимум еще трех-четырех общежитий".

Новое общежитие может появиться для Университета физической культуры, БГУИР. "И еще два общежития, если будет получаться, построим для других вузов Минска, которые активно занимаются экспортом образовательных услуг", - добавил министр.

В настоящее время в стадии строительства находятся два общежития в Гродно. Одно возводится для медицинского университета, ввести в эксплуатацию его планируется уже в этом году. А в 2020-м запланировано открытие общежития для университета имени Янки Купалы.-0-