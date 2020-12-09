Карпенко: традиции и инновации в сфере образования и науки - основа развития БГТУ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиции и активная инновационная деятельность в сфере образования и науки становятся прочной основой дальнейшего развития Белорусского государственного технологического университета, сказал министр образования Игорь Карпенко, посещая сегодня университет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

"Белорусский государственный технологический университет занимает важное место в системе высшего образования страны. Ежегодно БГТУ выпускает свыше 1,5 тыс. специалистов, широко востребованных в таких отраслях, как нефтехимия, лесное хозяйство, лесоинженерия и деревообработка, IT-индустрия, промышленность стройматериалов, фармацевтика, полиграфия, - сказал Игорь Карпенко. - Вуз сегодня - один из ведущих технических университетов страны. Традиции и активная инновационная деятельность в сфере образования и науки, высокое качество подготовки и востребованность выпускников - все это прочная основа дальнейшего развития".

Министр посетил музейную комнату, где в фотографиях, документах, экспонатах запечатлена вся его история. Ректор БГТУ Игорь Войтов рассказал о практико-ориентированной подготовке будущих кадров, перспективах развития и сотрудничества с предприятиями отрасли, специалистов для которых готовит университет.

В этом году БГТУ отмечает 90-летие. Праздничная неделя стартовала с торжественного открытия музейной комнаты "Зал истории БГТУ" и II Международной научно-практической конференции "Современные проблемы лесозащиты и пути их решения". В эти дни проходят мероприятия Инновационной недели: международные конференции и форумы, студенческие стартапы и олимпиады, круглые столы с участием зарубежных делегаций. Поздравления в адрес БГТУ приходят из разных стран - Грузии, Китая, Польши, России, Узбекистана.

1 июня 1930 года на основе лесного факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии был создан Лесной институт, торжественное открытие которого состоялось 1 октября того же года в Гомеле. Перед новым техническим высшим учреждением образования республики была поставлена задача по подготовке инженерных кадров для лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Развитие и становление вуза - от Белорусского лесотехнического института, Белорусского технологического института имени С.М.Кирова до Белорусского государственного технологического университета - значимая веха в его истории.

БГТУ ведет подготовку кадров в очной (дневной) и заочной формах получения высшего образования по 31 специальности I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием, и 37 специальностям II ступени, обеспечивающим получение степени магистра, а также подготовку кадров высшей научной квалификации через аспирантуру и докторантуру по 35 специальностям. В БГТУ сформировано 18 научно-педагогических школ, созданы и действуют 5 советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. Подготовка кадров с высшим образованием идет на восьми факультетах университета.-0-