12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Картинную галерею открыли в здании УСК по Гомельской области к профессиональному празднику - Дню сотрудника органов предварительного следствия, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция, посвященная Году малой родины, объединила более 30 работ гомельских художников в разных жанрах. "Это очень интересный опыт. Людям, которые занимаются расследованием серьезных дел, нужно немного отвлечься и переключиться. Возможно, наши работы им помогут в этом", - отметил председатель Гомельского областного отделения Белорусского союза художников Иван Андросюк.

После открытия экспозиции гости переместились на площадку перед зданием областного УСК. Праздничную программу продолжило мероприятие в формате открытых дверей. На территории разместилось несколько интерактивных зон. Здесь гости могли увидеть, а особо заинтересованные примерить и сфотографироваться с образцами формы сотрудников СК, криминалистической техники, оружия.

Молодые сотрудники СК приняли присягу. В этом году на службу в подразделения УСК области заступили более 40 специалистов. Один из них - следователь 4-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Виктор Сыса. Первый рабочий день пришелся в канун профессионального праздника. "Это почетная служба и благородная работа на благо общества и страны", - сказал он.

Руководитель областного управления Сергей Паско вручил нагрудный знак отличия Следственного комитета "За заслуги" сотрудникам, отличившимся в службе. "Людям, выбравшим этот сложный и ответственный путь, необходимо выполнять обязанности в любое время суток, - отметил он. - Наша задача - отыскать правду и восстановить справедливость".

В этот день действующие сотрудники СК и ветераны следствия открыты к диалогу. Не исключено, что среди гостей праздника есть и будущие сотрудники. В их числе студенты-правоведы ГГУ имени Ф.Скорины и Гомельского филиала международного университета МИТСО, учащиеся классов юридической направленности гимназии №56 и средней школы №44 Гомеля, открытых под эгидой УСК.

Студентов и школьников интересовало содержимое чемодана сотрудников криминалистического отдела. В ответ следователи делились опытом и рассказывали, в каких условиях приходится действовать, зачем, работая на месте преступления, нужно надевать перчатки и бахилы и как сохранять, к примеру, запаховые следы.

Учащаяся 11 "Ю" класса 56-й гимназии Каролина Ковалева в прошлом году поступила в специализированный класс, дала ученическую присягу. По ее мнению, работа в следствии непростая и в то же время очень интересная. "Мы изучаем статьи Уголовного кодекса, правовые основы. Решаем криминалистические задачи. Нас знакомят с фабулами разных преступлений. Приглашали на экскурсию в городской отдел СК", - рассказала девушка.

По информации УСК региона, за 8 месяцев следователи Гомельской области завершили расследование более 5,8 тыс. уголовных дел, более половины из них в срок до одного месяца. Возмещен ущерб, причиненный преступлениями, на сумму около Br3,5 млн. Внесено более 4,6 тыс. представлений об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Профессиональный праздник белорусских следователей отмечается 12 сентября. Именно в этот день, в 2011 году, Президент подписал указ №409 "Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь". День сотрудника органов предварительного следствия введен указом №229 от 21 июня 2016 года.-0-