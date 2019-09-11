Картину длиной 250 м художники подарят Гродно ко Дню города

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские художники подарят городу ко дню рождения уникальную картину размером 250 на 10 м. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора - начальник экспозиционно-выставочного отдела Гродненского городского центра культуры Ирина Сильванович.

Холстом для картины станет проезжая часть: участок улицы Горького между улицами 17 Сентября и Мицкевича. Дорога здесь поднимается вверх, хорошо просматривается издалека. На этом отрезке, к слову, развернутся мероприятия Дня города, который Гродно будет отмечать 13 и 14 сентября.

Идея украсить город таким образом родилась во время подготовки к празднику. К акции присоединились известные гродненские художники, а также молодые люди, получающие профильное образование.

Ирина Сильванович отметила, что на асфальт будут нанесены картины-коврики, сюжеты которых связаны с историей города, важными событиями, значимыми личностями, геральдикой. Например, появится картина с гербом Гродно. Один из рисунков будет посвящен Фестивалю национальных культур, ставшему одним из брендов города. Дорогу украсят схематические изображения некоторых местных достопримечательностей, каллиграфические поздравительные надписи. Напомнят жителям и гостям Гродно и о 90-летнем юбилее первого в стране зоопарка, открывшегося именно здесь.

"Работа заняла несколько дней. Завершить ее планируем к самому празднику", - отметила Ирина Сильванович. Картина, подчеркнула она, станет еще одним привлекательным для туристов и горожан объектом. Для ее создания используется специальная фасадная краска, поэтому полюбоваться работой можно будет и после праздника.-0-